Le Piden Consejos a ‘Checo’ Pérez para que los Ingleses se Adapten a México

A propósito del partido que se jugará este domingo entre México e Inglaterra y que coincide con la fecha del GP de Gran Bretaña, el mexicano dio algunos tips para adaptarse a la altura de la CDMX

Sergio 'Checo' Pérez, en el Gran Premio de Gran Bretaña.Foto: Reuters

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Este domingo, México vs Inglaterra en CDMX. 'Checo' Pérez comparte tips para que los ingleses se adapten a la altura. ¿Qué les recomienda?

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