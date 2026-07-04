Le Piden Consejos a ‘Checo’ Pérez para que los Ingleses se Adapten a México

Este domingo se juega el partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra en la CDMX, que se encuentra a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, altura a la que los ingleses no están habituados.

Esta fecha coincide con el Gran Premio de Gran Bretaña donde se encuentra el piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez.

Ante esta coincidencia y en este previo donde los ánimos se han calentado ya entre las dos naciones, un periodista le pidió algunos tips como mexicano para que los atletas, en este caso los ingleses, se adapten a la altura de la Ciudad de México.

Tras la pregunta, Pérez contestó luego de reírse un poco, que debían estar por lo menos una semana antes en la capital del país.

“Ir con varios días de anticipación, como una semana antes, que no subestimen la altitud, porque realmente puede ser bastante difícil respirar”

Además, el periodista le cuestionó sobre algún hotel ‘supersecreto’, que los aficionados no conozcan, para que sus amigos se pudieran alojar.

A lo que ‘Checo’ se refirió sobre la afición mexicana:

“No, la verdad los fans mexicanos son realmente increíbles y estarán encantados de recibirlos”

“Esperamos que los ingleses la pasen muy bien en nuestro país”, concluyó.

Sprint

Este sábado se corrió la carrera sprint en Silverstone, previo a la clasificación para el Gran Premio.

El italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, ganó la prueba en el Gran Premio de Gran Bretaña, el británico Lewis Hamilton de Ferrari, acabó en segunda posición y Lando Norris de McLaren, concluyó tercero.

En tanto Sergio Pérez de Cadillac, finalizó la prueba en el lugar 22, luego de que un contacto entre ‘Checo’ y Alonso le diera una penalización de 10 segundos al piloto mexicano.

Su compañero Valtteri Bottas terminó en la posición 19.

Con información de N+.

LECQ