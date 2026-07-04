Comienzan los Funerales Públicos de Alí Jamenei en Irán

Este sábado Irán comenzó los funerales públicos del líder supremo, Alí Jamenei, con la participación de miles de personas que asistieron a despedir al dirigente fallecido hace más de 4 meses en los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, primer día de la guerra.

Miles de personas llegaron desde las primeras horas de la mañana a la mezquita de Mosala de Teherán para dar el último adiós a quien dirigió durante más de 36 años, la República Islámica.

Una gran cantidad de asistentes llevaban banderas de Irán y retratos de Jamenei, en tanto que otros, lloraban y pedían venganza por su muerte.

La ceremonia desde lo alto del escenario la presidía el ataúd del exlíder supremo, junto con los de su hija, su nieta, su yerno y su nuera fallecidos también en el ataque.

El acto fúnebre en la mezquita de Mosala seguirá hasta las 20:00 horas, hora local del domingo.

Las autoridades de Irán estiman que unos 20 millones de personas participen en las ceremonias.

Cortejo fúnebre

El cortejo fúnebre recorrerá el lunes la capital iraní; el martes se trasladará a la ciudad santa de Qom y el miércoles seguirá en Irak.

Jamenei será enterrado el jueves en la ciudad sagrada de Mashad, en el mausoleo del imán Reza.

Previamente se realizó una ceremonia de homenaje a Jamenei en la que participaron altos cargos iraníes y extranjeros, entre ellos los primeros ministros de Pakistán y Armenia; los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia; también representantes de Rusia, China, Siria, Líbano, Afganistán, Marruecos, Catar, Omán, Arabia Saudí, Nicaragua y Cuba, entre otros.

Con información de EFE.

LECQ