Comienzan los Funerales Públicos de Alí Jamenei en Irán

Las autoridades iraníes estiman que participen en las ceremonias, alrededor de 20 millones de personas. El líder será enterrado el jueves en la ciudad sagrada de Mashad

Ceremonia de despedida del líder Alí Jamenei en IránFoto: Reuters

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Irán despide a Alí Jamenei con ceremonias multitudinarias. Se espera la participación de 20 millones de personas.

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