Inicia Trump Festejos por la Independencia de EUA entre Discursos y Calor Intenso

Previo al aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, el presidente dijo desde el Monte Rushmore que existe un resurgimiento de “la amenaza del comunismo" en el país

Donald Trump da discurso al pie del Monte Rushmore.Foto: Reuters

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Desde el icónico Monte Rushmore, Trump afirma que EUA enfrenta un ataque a su identidad.

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