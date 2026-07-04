Inicia Trump Festejos por la Independencia de EUA entre Discursos y Calor Intenso

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra lo que calificó como una nueva amenaza a la identidad del país, y señaló a los "radicales y extremistas" internos, previo al aniversario de la independencia 250 de Estados Unidos.

Desde el Monte Rushmore, el republicano ensalzó a Estados Unidos y a sus líderes pasados, como los que sus cabezas están talladas ahí.

Pero al pie del icónico monumento aseguró:

"A medida que nos acercamos a este magnífico aniversario, vemos nuestra identidad estadounidense bajo un ataque renovado".

Añadió que "ahora hay un resurgimiento" de "la amenaza del comunismo" en el país.

Este es un tema en el que Trump ha insistido en las semanas recientes, ocurre cuando el ala izquierdista del Partido Demócrata consiguió varias victorias en las elecciones primarias.

El mandatario estadounidense ha presentado el auge de la izquierda de cara a las elecciones legislativas de noviembre como muestra de que los "comunistas" representan una gran "amenaza" para EUA.

"En años recientes ha habido un intento innegable de cambiar este carácter excepcional, de arrancarnos el espíritu estadounidense, de alienarnos de nuestra historia", aseguró, el viernes.

"No tienen que haber nacido acá, pero tienen que amar lo que hemos construido", agregó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Donald Trump Da Discurso en Monte Rushmore por el 250 Aniversario de Estados Unidos

4 de Julio

Trump organizará este sábado 4 de julio, un mitin político con estilo de campaña en el National Mall, en Washington, junto con aviones militares y lo que ha presentado como el mayor espectáculo de fuegos artificiales del mundo.

Cada aniversario de Estados Unidos, el republicano ha intentado convertirlo en una celebración de su persona.

Freedom 250, una organización vinculada a Trump, tomó el control de varias de las celebraciones en detrimento del grupo bipartidista America250, lo que ha mantenido alejados a muchos de los actos clave.

Calor y discurso

Se espera que una peligrosa oleada de altas temperaturas afecte Washington y gran parte de Estados Unidos, durante el fin de semana en el que se celebra el aniversario de la independencia de EUA.

Ante ello, el miércoles Trump aseguró:

"El 4 de julio va a hacer aproximadamente 107 grados (Fahrenheit, 41 ºC), y voy a ir y voy a pronunciar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa"

Con información de AFP.

LECQ