China Pone a 'Robocops' a Vigilar el Tráfico Pero Sin Facultades para Detener

No es exactamente el "RoboCop" de la película de 1987: no lleva arma, ⁠no tiene facultad para detener a nadie y se desplaza sobre ruedas, en lugar de con el paso mecánico del cíborg de Hollywood. Pero en un cruce muy transitado de la ciudad de Hangzhou, al este de China, este robot de 1.88 metros es capaz de ​detectar a un ciclista de bicicleta eléctrica sin casco, emitir una advertencia educada y mover sus brazos mecánicos al ritmo de ‌los semáforos.

Desarrollado por la empresa tecnológica local SUPCON Information, el robot T2, de 98 kilos, forma parte de un proyecto piloto destinado a delegar en las máquinas algunas de las tareas más repetitivas de control de tráfico que realizan los agentes de policía.

El "robocop" utiliza cámaras, radares y sistemas informáticos integrados para identificar a los ciclistas sin casco, las bicicletas eléctricas que ⁠llevan algún pasajero, los vehículos que se detienen sobre las líneas de señalización y a los peatones que cruzan en rojo, según explicó en una entrevista Cao Hui, director del centro de innovación ‌en sistemas inteligentes no tripulados de SUPCON.

Los robots de tráfico representan un impulso más ‌amplio de la industria china para que las máquinas pasen de las acrobacias en las ⁠ferias y los saludos en las salas de exposición a desempeñar tareas prácticas.