Internacional

China Pone a 'Robocops' a Vigilar el Tráfico Pero Sin Facultades para Detener

Los robots también pueden responder a preguntas sobre direcciones, aparcamiento y normas de tránsito

RobocopLos robots de tráfico representan un impulso más amplio de la industria china. Foto: Reuters.

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