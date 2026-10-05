Internacional

Flávio Bolsonaro vs Lula: ¿Qué Significa la Segunda Vuelta en Elecciones de Brasil?

Ambos candidatos se disputan la presidencia del país centroamericano tras no alcanzar la mayoría absoluta en la primera vuelta

Flávio BolsonaroLa segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 25 de octubre de 2026. Foto: Reuters | Adriano Machado
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