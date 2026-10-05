Flávio Bolsonaro vs Lula: ¿Qué Significa la Segunda Vuelta en Elecciones de Brasil?

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentarán el próximo 25 de octubre por la presidencia de Brasil, después de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta de los votos válidos en la primera vuelta. El Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que ambos fueron los candidatos más votados.

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), obtuvo 56 millones 104 mil 268 votos, equivalentes a 47.03% de los sufragios válidos. Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), consiguió 53 millones 876 mil 617 votos, que representan 45.16%.

Por estos resultados, Brasil tendrá que regresar a las urnas el domingo 25 de octubre para definir quién ocupará la Presidencia. El TSE establece esa fecha para la segunda vuelta de las elecciones de 2026. Pero, ¿qué es la segunda vuelta?

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La segunda vuelta es, básicamente, una nueva elección entre los dos candidatos más votados de la primera ronda.

La elección presidencial brasileña contempla una segunda vuelta cuando ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos en la primera ronda.

En términos sencillos, esto significa que un candidato debe superar la mitad de los votos válidos para ganar la Presidencia. Como Flávio Bolsonaro obtuvo 47.03%, no alcanzó ese porcentaje y la elección continúa.

Los votos blancos y nulos no forman parte del cálculo de los votos válidos. En la primera vuelta de 2026 se registraron 2 millones 300 mil 781 votos blancos y 3 millones 674 mil 149 nulos.

Por ello, los dos candidatos que consiguieron más votos, Flávio Bolsonaro y Lula, pasan a una nueva votación.

Los electores que votaron por candidatos que quedaron fuera de la contienda podrán elegir nuevamente entre las dos opciones que permanecen en la elección.

El 25 de octubre, los brasileños volverán a votar entre Flávio Bolsonaro y Lula. El candidato que obtenga más votos válidos en esa jornada será quien gane la elección presidencial.

PT