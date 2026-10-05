Sociedad

Edomex se Convierte en el Primer Estado en Aprobar la Ley Mariana Lima; En Esto Consiste

Desde ahora, en la entidad, cometer un acto de negligencia en un caso de violencia de género será un delito que amerita cárcel

Altar contra feminicidio en EdomexAltar contra feminicidio en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro

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