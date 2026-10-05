Seguridad

Destacan Reducción Histórica de Feminicidios en México: El 079 Ha Atendido 20 Mil Casos

Autoridades subrayan la importancia de la atención integral a las mujeres

Jornada de visualización del feminicidio en septiembre 2025 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoJornada de visualización del feminicidio en septiembre 2025 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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