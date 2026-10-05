Destacan Reducción Histórica de Feminicidios en México: El 079 Ha Atendido 20 Mil Casos

Autoridades anunciaron una reducción de 36% en el promedio diario de feminicidios en México, lo que representa una “baja histórica” en este delito, informó ⁠Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, de la Secretaría de las Mujeres.

En el marco de la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que los resultados se deben al trabajo del Gabinete de Seguridad y a las labores de prevención, en las cuales se incluye la Línea de las Mujeres 079.

“Ha habido una baja incluso histórica sobre todo en los feminicidios en promedio diario, se ha registrado una baja de 36%, esto tiene mucho que ver con el trabajo del Gabinete de Seguridad, pero también con el trabajo de prevención. Y por eso es importante decirles a las mujeres que está la Línea 079, con la opinión 1, y que pueden buscar el centro libre más cercano”, indicó durante un enlace por videollamada.

La funcionaria comentó que se han recibido alrededor de 20 mil llamadas a ese número, y explicó que cuando se tiene un código que presenta riesgo, esa llamada se enlaza a servicios de emergencia. “La operadora se queda con la persona hasta que recibe el apoyo”, puntualizó.

Gómez Saracibar informó que las llamadas son monitoreadas por el Centro de Atención al Bienestar de las Mujeres y también por el propio equipo de atención de la Secretaría de las Mujeres, que es el que coordina con centros de justicia, fiscalías y centro libre las llamadas que presentan un alto grado de riesgo.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a las mujeres que viven violencia que llamen al 079, opción 1, porque ahí se les canaliza, apoya, orienta con abogadas, se les acerca a los equipos de seguridad de las entidades o a los institutos o secretarías de las mujeres estatales, y se les da seguimiento.

De acuerdo con la mandataria nacional, es una atención integral en la que están incorporados todos los estados del país.

Incluso comentó que si después de un tiempo la mujer no llama, las autoridades le hablan a ella para saber cómo está.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, ⁠Laura Itzel Castillo Juárez, calificó la iniciativa contra el feminicidio que envió Sheinbaum Pardo al Senado de la República como “una herramienta fundamental para combatir este flagelo”.

“Se está trabajando para que se pueda aprobar (…) Será un solo tipo penal y especifica que cualquier muerte violenta de alguna mujer, así como los suicidios, se puedan considerar la investigación como feminicidio”, apuntó.

SPB