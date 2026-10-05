Rays vs Yankees: Dónde Ver En Vivo al Mexicano Jonathan Aranda en Juego 2 de Serie Divisional

La postemporada de las Grandes Ligas está en marcha y hay varios jugadores mexicanos que buscan el anhelado título de la Serie Mundial. Uno de ellos es Jonathan Aranda, primera base de los Tampa Bay Rays que se enfrentan con los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional por un boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Esta tarde de lunes 5 de octubre, Rays y Yankees se ven las caras para el Juego 2 de la serie, misma que los de Tampa Bay van liderando tras ganar el primer partido con pizarra de apenas 1-0. La única carrera de ese encuentro llegó en la parte baja de la tercera entrada cuando Jonathan Aranda conectó un batazo que se fue de cuadrangular solitario, dándole el triunfo a su equipo.

Ahora, el tijuanense volverá a formar parte de la novena de los Rays en búsqueda de ponerse 2-0 arriba en la serie antes de viajar a la Gran Manzana para los juegos 3 y 4. Recordemos que en la Serie Divisional se juega al mejor de cinco partidos, es decir que el primer equipo en obtener tres victorias avanza de ronda, por lo que si hoy Tampa Bay consigue ganar, estarán a un triunfo de la Serie de Campeonato.

¿Dónde ver el Juego 2 de Rays vs Yankees?

La afición mexicana podrá ver en actividad a Jonathan Aranda este lunes 5 de octubre, pues el partido Rays vs Yankees se podrá ver totalmente en vivo a través de la app de ViX. El encuentro de la Serie Divisional comenzará a las 6:00 pm.