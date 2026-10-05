Deportes

Rays vs Yankees: Dónde Ver En Vivo al Mexicano Jonathan Aranda en Juego 2 de Serie Divisional

El equipo de Tampa Bay ganó el primer enfrentamiento de la serie ante los neoyorquinos gracias a un cuadrangular de Aranda

Jonathan Aranda durante un partido de la MLB con los Rays de Tampa BayJonathan Aranda durante un partido de la MLB con los Rays de Tampa Bay | Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+