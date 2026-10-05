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Francia vs Bélgica: Quién Ganó en la Fecha 4 de la UEFA Nations League

Con este encuentro, ambas selecciones culminaron su participación en la Fecha FIFA de septiembre y octubre

Desiré Doue y Michael Olise, de la selección de Francia, en un partido ante BélgicaDesiré Doue y Michael Olise, de la selección de Francia, en un partido ante Bélgica | Foto: Reuters

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