Deportes Francia vs Bélgica: Quién Ganó en la Fecha 4 de la UEFA Nations League Con este encuentro, ambas selecciones culminaron su participación en la Fecha FIFA de septiembre y octubre Desiré Doue y Michael Olise, de la selección de Francia, en un partido ante Bélgica | Foto: Reuters Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 5 oct 2026 | 15:03 CST Actualizado 5 oct 2026 | 15:03 CST Seguir N+ en Google

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Se jugó uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada en la UEFA Nations League. Francia recibió en el Stade de France a la selección de Bélgica, aunque lo hizo sin su capitán y máximo exponente, Kylian Mbappé, quien sufrió una lesión en la primera fecha de la fase de grupos ante Turquía y abandonó la concentración del equipo dirigido por Zinedine Zidane.

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Pese a esta sensible baja, Francia fue capaz de obtener un resultado muy positivo aunque sufrió para obtenerlo. El marcador final de este compromiso fue de 4-1 y aunque pareciera que los franceses dominaron todo el encuentro, la realidad es que fue en los minutos finales cuando pudieron revertir lo que parecía encaminarse a su primera derrota en esta edición del certamen.

Bélgica se adelantó al minuto 35, cuando Dodi Lukebakio puso el primer gol de la tarde. Con ese tanto, el cuadro belga estuvo muy cerca de robarse los puntos en territorio francés, pero a poco menos de diez minutos para el final, Francia reaccionó y le dio la vuelta con cuatro goles en un lapso de catorce minutos.

Desiré Doué fue quien anotó el tanto del empate al 77 y apenas cuatro minutos más tarde apareció Rayan Cherki para poner el 2-1 en favor de los pupilos de Zidane, quienes gracias al dolete de Michael Olise, al 88 y al 90+1, se llevaron los tres puntos y se mantienen como líderes del Grupo A con 10 unidades.

Italia es segundo lugar del sector con 7 puntos, seguido de Bélgica con 6. Turquía, por su parte, es el último lugar con cuatro derrotas en sus primeras cuatro presentaciones y está matemáticamente eliminada.