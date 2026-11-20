¿Bloqueo de Carreteras Hoy? Reportes de Accidentes y Cierres este Viernes
Conoce las principales afectaciones e incidentes viales registrados en las carreteras del país
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Si viajas por carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta hoy, 20 de noviembre de 2026, aniversario 116 de la Revolución Mexicana.
Toma en consideración que en la Ciudad de México habrá desfile cívico-militar, comenzará en punto de las 10:00 de la mañana del Zócalo capitalino al Monumento a la Revolución.
La ruta que seguirá es Plaza de la Constitución, el Zócalo, y avanzarán por avenida 5 de Mayo, Eje central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, hasta llegar al Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito. Luego, continuará por avenida de la República hasta llegar al Monumento a la Revolución.
Las alternativas viales son Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Eje 2 Oriente, Eje 3 Oriente y Circuito Interior, así como las avenidas Insurgentes, Chapultepec, Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.
Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.
Este viernes, 20 de noviembre de 2026, las autoridades reportan distintas afectaciones en carreteras. Hasta ahora ningun bloqueo.
A la 1:18 horas, cierre parcial de circulación en Autopista Estación Don-Navojoa, km 112, dirección Navojoa, por accidente.
A las 2:00 horas, cierre parcial de circulación en carretera Querétaro-San Luis Potosí, cerca del Km. 122+200, a la altura del municipio Valle de Santiago, Guanajuato.
A las 2:22 horas, cierre parcial de circulación en carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, cerca del Km 76+600,a la altura del municipio de Huimanguillo, Tabasco.
A las 5:44 horas, carga vehicular en la autopista México-Querétaro, km 42, dirección Querétaro, a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan.
A las 5:52 horas, carga vehicular en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, Plaza de Cobro Ocozocoautla, en ambos sentidos.
A las 9:25 horas, cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, km 80, dirección Querétaro, por accidente. También hay carga vehicular en km 42, dirección Querétaro, a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan, en la zona industrial.
Con información de N+
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