Si viajas por carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta hoy, 20 de noviembre de 2026, aniversario 116 de la Revolución Mexicana.

Toma en consideración que en la Ciudad de México habrá desfile cívico-militar, comenzará en punto de las 10:00 de la mañana del Zócalo capitalino al Monumento a la Revolución.

La ruta que seguirá es Plaza de la Constitución, el Zócalo, y avanzarán por avenida 5 de Mayo, Eje central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, hasta llegar al Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito. Luego, continuará por avenida de la República hasta llegar al Monumento a la Revolución.

Las alternativas viales son Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Eje 2 Oriente, Eje 3 Oriente y Circuito Interior, así como las avenidas Insurgentes, Chapultepec, Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Así están las carreteras este viernes

Este viernes, 20 de noviembre de 2026, las autoridades reportan distintas afectaciones en carreteras. Hasta ahora ningun bloqueo.

A la 1:18 horas, cierre parcial de circulación en Autopista Estación Don-Navojoa, km 112, dirección Navojoa, por accidente.

A las 2:00 horas, cierre parcial de circulación en carretera Querétaro-San Luis Potosí, cerca del Km. 122+200, a la altura del municipio Valle de Santiago, Guanajuato.

A las 2:22 horas, cierre parcial de circulación en carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, cerca del Km 76+600,a la altura del municipio de Huimanguillo, Tabasco.

A las 5:44 horas, carga vehicular en la autopista México-Querétaro, km 42, dirección Querétaro, a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan.

A las 5:52 horas, carga vehicular en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, Plaza de Cobro Ocozocoautla, en ambos sentidos.

A las 9:25 horas, cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, km 80, dirección Querétaro, por accidente. También hay carga vehicular en km 42, dirección Querétaro, a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan, en la zona industrial.

Con información de N+

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