El Jugador de Fiodor Dostoyevski es una de las grandes obras de la literatura universal, un discernimiento sobre la adicción al juego y el amor destructivo.

Al parecer, fue este libro el que le dio la suerte a un jurista moscovita y aficionado al ajedrez, quien después de leerlo se hizo acreedor a un premio de 360 mil dólares.

La agencia RIA Novosti identificó al afortunado como Vasili, según información otorgada por la lotería nacional rusa. También informó que el jugador apostó en el Nakopitelnaya 8.

El hombre aseguró que eligió los números ganadores al azar y sin un método específico, y mucho menos esperando un presagio, un día después de terminar la lectura de El Jugador.

Vasili dijo que no piensa derrochar el dinero y lo gastará poco a poco, ya que cuenta con todo lo que necesita ahora, incluida una casa propia y un vehículo, además de que su hijo ya es mayor.

Eso sí, el moscovita relató que planea compartir el premio con organizaciones benéficas que ayudan a niños y animales callejeros.

Dostoyevski escribió El jugador, una obra maestra sobre la ludopatía y sus consecuencias, en 1866 para saldar sus propias deudas de juego.

ICM