La familia Moreno denuncia que funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México pretenden despojarlos de tres predios de 700 metros cuadrados, ubicados en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez con el fin de entregarlos a inmobiliarias por medio del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México que sigue en consulta.

Al respecto, María Guadalupe Moreno Cuevas, indicó:

“El gobierno ahorita con la nueva ley los puede catalogar en desuso, pero no es que estén en desuso, es que estamos atrincherados, defendiéndonos de la mafia inmobiliaria”.

Los inmuebles han sido propiedad de su familia desde hace 80 años, de acuerdo al proyecto de ordenación, estas propiedades supuestamente subutilizadas o abandonadas estarían sujetas a “gravámenes al desperdicio urbano”.

Uno de ellos es una maderería, intestada, que fue clausurada por el INVEA, en octubre del año pasado. Horas después, dice María Guadalupe, intentaron apoderarse de la propiedad.

“Una mujer de nombre Karen Izamara Gómez Valdovinos llegó con policías falsos, con patrullas falsas y con unos documentos en mano, en donde ella dice ser la hija del dueño y que tenemos que desalojarle ya. Empezaron a empujar queriendo tirar del zaguán de la maderería para meterse a la fuerza”.

Señala que todo inició el año pasado, cuando un grupo de hombres desalojó e invadió un predio que colinda con los de su familia y que había sido embargado por el Gobierno de la Ciudad de México por un adeudo en el predial de 105 mil pesos.

“Tlalpan 958 lo invaden y por ahí hacen un boquete de pared a pared del predio del 958 al 956 hacen un boquete para meterse a la maderería”, aseguró María Guadalupe Moreno.

El gobierno subastó la propiedad y en las escrituras de abril del 2025, apareció como comprador J. Refugio Gómez Robledo. Seis meses después, este mismo individuo apareció como dueño de las tres propiedades de la familia Moreno a través de un juicio simulado y como titular en las boletas del predial 2026 de los inmuebles, a los que también se les cambió el uso de suelo con el valor comercial y un precio a pagar más alto.

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J. Refugio Gómez Robledo figura en el Registro Público con una veintena de propiedades a su hombre y ha sido denunciado por despojo.

“Toda la información que usaron estos despojadores es mediante un fraude procesal salió de Tesorería. Yo he pedido apoyo en las mesas de despojo, el Gobierno de la Ciudad dice que nos está apoyando. ¿Por qué no nos recibe Fiscalía para seguir todas estas denuncias de despojo, no nos están dando soluciones", señaló María Guadalupe Moreno Cuevas.

Por su parte Enrique Irazoque, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Metrópolis, CDMX, afirmó:

“En este momento ni el plan general ni el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana están aprobados, siguen siendo proyectos. Si estas conductas se están aplicando al margen de la ley o al margen de cualquier política pública es un delito y hay que denunciarlo. Que se acerquen las familias con nosotros y por supuesto atenderemos y daremos seguimiento”.

Los cuatro predios ya aparecen en venta por 41 millones de pesos juntos o por separado.

“Los tentáculos de estas mafias inmobiliarias son muy extensos y abarcan el crimen organizado, la trata, sobre todo en esta zona de Tlalpan”, afirmó Gabriela Ortega Valdez, de Red Vecinal en alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Hace unos meses, otros predios que lucen abandonados, cerrados o en ruinas, sobre Calzada de Tlalpan, cerca de estaciones del Metro, fueron pintados y marcados para construir nuevos desarrollos inmobiliarios, sin contar aquellos que comenzaron a construirse desde 2025.

“De Pino Suárez a Río Churubusco, hay 46 nuevos desarrollos, son aproximadamente 13 mil habitantes sin nuevos servicios, es una nueva colonia que está saturando las calles, que ya no tiene agua, que satura el drenaje”, precisó Gabriela Ortega.

Con información de Fátima Monterrosa, Fernando Guillén y Jorge Ulloa.

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