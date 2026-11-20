La Fiscalía de Oaxaca rescató a decenas de gatos que se encontraban en condiciones insalubres y de hacinamiento en un departamento, en Puerto Escondido, y busca a la mujer que los tenía encerrados como presunta responsable del delito de maltrato animal.

Las autoridades intervinieron esta vivienda ubicada en la colonia Aeropuerto, pues los vecinos y la propia casera de la mujer señalada informaron que del interior salían olores fétidos.

Al ingresar, los elementos de la Policía Estatal, de la Agencia Estatal de Investigaciones y voluntarios de una organización local defensora de animales, encontraron 63 gatos de diferentes edades y tamaños, de los cuales, al menos 10 se encontraban en condiciones de salud críticas.

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Según la propietaria de la vivienda, la mujer a quien identificó con el nombre de Mónica, había rentado hace algunos días la vivienda, pero nunca se dieron cuenta de la cantidad de gatos que tenía en el interior, hasta que los olores se hicieron insoportables.

“Entonces yo le dije que ya tenía que desocupar y me dijo que había traído tres gatitos y yo le dije que yo también he rescatado y que no me podía engañar que eran más, entonces me dijo que eran siete, entonces ya viéndome en la necesidad, de hecho arden ya los ojos, pica el cuerpo ya de la magnitud, de la condición en la que los tiene”, aseguró la propietaria.

Los gatos fueron trasladados a un refugio ahí mismo en Puerto Escondido y los que presentaban condiciones críticas de salud fueron llevados a una clínica veterinaria para recibir atención médica.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por maltrato animal, delito que en Oaxaca puede alcanzar una pena de hasta cinco años de prisión.

Con información de Jorge Morales.

LECQ