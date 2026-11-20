El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió la noche del jueves su candidatura para un tercer mandato al frente del país, en las elecciones programadas para el 28 de febrero de 2027.

El actual mandatario buscará mantenerse en el poder apoyado en su alta popularidad y en medio de la ofensiva que lanzó contra las pandillas en Haití.

Con una aprobación de casi el 90%, el político de derecha tiene casi asegurado un nuevo período de seis años gracias a su implacable política de seguridad y a una cuestionada reforma que instauró la reelección indefinida.

"Vamos a hacer historia otra vez (...). El Salvador no va a volver al pasado", proclamó el mandatario ante unos 3 mil seguidores, tras registrar su aspiración en el Tribunal Supremo Electoral.

Agregó que "ahora sí hay democracia y todos pueden participar", a pesar de que ha sido tildado por sus adversarios de "autócrata" al concentrar prácticamente todos los poderes públicos.

De 45 años, el presidente forjó su popularidad en la guerra contra las pandillas que redujo drásticamente la criminalidad en El Salvador, que llegó a ser el país más violento del mundo sin un conflicto bélico.

"Muchos países quisieran tener lo que nosotros tenemos", presumió sobre su modelo.

Sin embargo, la estrategia de seguridad, basada en un régimen de excepción que suspendió varios derechos, derivó en abusos que constituyen crímenes contra la humanidad, según un grupo de expertos de la ONU.

Ahora, esa estrategia ha sido lanzada en Haití, país caribeño sumido en la violencia y la inseguridad, donde en octubre fueron desaparecidos cuatro técnicos de aviación salvadoreños, en un ataque perpetrado por pandillas.

La misión salvadoreña ha "estado dándole una lección a las pandillas de Haití", manifestó, tal y como se la dieron a las pandillas de El Salvador. Pese a que sólo son 2 mil 500 efectivos, "son tan valientes que han puesto a correr a las pandillas" del país caribeño, agregó.

Los críticos han descrito la ofensiva como una forma de contrarrestar el escrutinio internacional y movilizar apoyo interno antes de las elecciones del 28 de febrero, con el fin de consolidar aún más su proyecto político a largo plazo.

Bukele lleva siete años en el gobierno, desde 2019, cuando fue elegido con el 53% de los sufragios, y en 2024 fue reelegido con el 85% de los votos. Ahora goza de una aprobación de aproximadamente el 90%, según las encuestas, gracias a su intensa campaña contra las pandillas.

ICM