El dólar estadounidense se cotiza este viernes en 19.13 pesos mexicanos en promedio en el sistema interbancario y el comercio electrónico.

La jornada previa fue una debacle para nuestra divisa, ya que rompió la barrera de los 19 pesos, nivel no visto desde junio de 2025.

La moneda local cotizaba en 19.0180 por dólar, con una caída de un 0.9% frente al precio de referencia del miércoles, cuando se hundió más de un 2%.

La caída fue debido a la publicación de la minuta de la más reciente reunión de Banco de México y el ​temor de que se reduzca aún más el diferencial de tasas frente a ‌Estados Unidos.

El Banxico informó que el cierre del dólar el jueves fue de 19.1182 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 19 de noviembre en los 19.10 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 19.0270 pesos por dólar para este viernes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.6723 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.6972 pesos por billete verde, y a la venta en 19.1633.

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Con información de N+

ICM