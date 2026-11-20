Dos fincas ubicadas en la colonia Jardines del Sol, en Zapopan, permanecen aseguradas por autoridades federales tras el operativo de la Secretaría de Marina que derivó en la detención de César Daniel ‘N’, alias ‘El Topo’, y en el que siete personas más fueron detenidas y tres presuntos delincuentes abatidos durante un enfrentamiento entre civiles armados y elementos navales.

A 24 horas de los hechos, la zona permanece en aparente calma. En los inmuebles se observan impactos de bala, cadenas, candados y sellos de aseguramiento. Tan solo en una de las viviendas, las autoridades federales contabilizaron al menos 95 impactos de proyectil de arma de fuego, aunque todavía faltaba sumar los que quedaron en los muros del interior.

Habitantes de las calles Kabáh, Chichén Itzá y Chimalpopoca señalaron ante las cámaras de N+ que, desde hace años, las viviendas eran utilizadas para actividades delictivas. Sin embargo, algunos vecinos dijeron desconocer los movimientos que se registraban día tras día.

Por la ubicación de ambas fincas, las autoridades consideran que posiblemente estaban conectadas y que eran utilizadas para facilitar maniobras tácticas de evasión, logística y ocultamiento.

Durante el operativo, las autoridades localizaron en su interior armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y teléfonos celulares, además de dos vehículos y motocicletas.

Vecinos señalaron que la zona ya se había caracterizado por la ocurrencia de diversos hechos delictivos. Una habitante de Jardines del Sol comentó: «Pues todo esto ya no me sorprende, porque en el gimnasio mataron a una persona hace meses, luego a un abogado; malamente lo natural».

César Daniel ‘N’ fue detenido en una vivienda de la localidad de El Mesón de Copala. Este tercer inmueble asegurado presuntamente era utilizado como casa de seguridad.

A ‘El Topo’ se le relaciona con los delitos de secuestro, extorsión, trasiego de drogas y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.