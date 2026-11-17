Tres menores de edad resultaron lesionados luego de sufrir un accidente mientras viajaban a bordo de una motocicleta en calles de la colonia Lomas de San Eugenio, en Guadalajara.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres jóvenes, quienes presuntamente se dirigían a jugar futbol, circulaban por el cruce de las calles Cairo y Demóstenes. Sin embargo, al pasar un tope, el conductor de 16 años perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra el cancel de una vivienda.

Debido al choque, los pasajeros salieron proyectados de la motocicleta y sufrieron diversas lesiones.

El más grave fue un niño de 11 años, quien presentó una fractura expuesta en la rodilla derecha, por lo que paramédicos de la Cruz Verde lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

La segunda víctima, un menor de 13 años, presentó golpes leves en distintas partes del cuerpo y fue trasladado por sus familiares a un hospital. Por su parte, el conductor, de 16 años, resultó prácticamente ileso.

De manera extraoficial, se informó que en la motocicleta había un casco de seguridad; sin embargo, ninguno de los tres tripulantes lo utilizaba al momento del accidente.

Tras el percance, familiares de los menores llegaron a un acuerdo con los propietarios de la vivienda para cubrir los daños ocasionados al cancel.

Vecinos de la colonia señalaron que los accidentes de motocicleta son frecuentes en la zona y que en algunos de ellos también se ven involucrados menores de edad.