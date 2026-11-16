Un niño de 10 años y su padre fueron localizados sin vida al interior de un departamento ubicado en el piso 9 de un edificio de la colonia Colinas de San Javier, del municipio de Guadalajara.

A la llegada de los paramédicos, estos informaron que ambos habían fallecido a causa de inhalación de gas LP.

Este caso quedó a cargo de la Fiscalía de Jalisco, la cual investigará los hechos para esclarecerlos y determinar si ambas víctimas realmente murieron a causa de una fuga de gas.

Fue una empleada doméstica quien encontró al menor y a su padre sin vida, por lo que llamó a las autoridades. El cuerpo del niño estaba en la regadera del baño.

Los peritos forenses se encargaron de hacer el levantamiento de los cuerpos para su posterior traslado hasta la morgue metropolitana en donde se espera que sean reclamados por sus familiares.

Será la necropsia de ley que marque el protocolo la que podrá revelar la causa exacta de la muerte, si es que se trató de intoxicación por inhalación de gas LP, o de lo contrario, podría investigarse un doble homicidio.

Cabe mencionar que la torre de departamentos se encuentra sobre la Av. Montevideo. También acudieron elementos de la Policía de Guadalajara, quienes trabajan en conjunto con la Fiscalía de Jalisco para buscar otros indicios que puedan colaborar en la investigación.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información acerca de lo sucedido.