Estados Unidos hará este martes 17 de noviembre una prueba de alerta de emergencia en todo el país: a las 2:20 de la tarde, hora del Este, radio y televisión transmitirán un mensaje de prueba en inglés y en español, hasta las 2:50 pm.

"¿Es verdad lo del apagón del 17 de noviembre?" Esa pregunta ha sido una constante en internet, y más este fin de semana, en el que hubo aviones en tierra, caídas de servicios y explicaciones de todo tipo.

No habrá un apagón mundial el 17 de noviembre; lo que sí ocurrirá es esta prueba, que consiste en transmitir un mensaje por radio y televisión en Estados Unidos y no tiene efecto en México.

FEMA y la FCC preparan la prueba de alerta de emergencia con las estaciones de radio y televisión

El texto del mensaje lo deja claro desde el inicio: se identifica como una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia que cubre todo el territorio estadounidense durante esa media hora. Aclara que es solo un ejercicio y que el público no tiene que hacer nada; ni en la descripción del ejercicio ni en el mensaje aparecen apagones ni cortes de energía.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) realizará el ejercicio en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Para ello pidió a las estaciones que forman parte del sistema de alertas que se preparen junto con los comités de comunicaciones de emergencia de cada estado.

Las estaciones participantes, incluso las de FM de menor alcance, deben registrarse y entregar información antes de la prueba, de acuerdo con el anuncio del ejercicio. El simulacro tiene como fecha alternativa el 3 de diciembre de 2026.

Los sucesos del viernes que llevaron a muchos en EUA a pensar que algo se había roto

La lista de sucesos empieza un día antes, el jueves, con el caos que se vivió en Silicon Valley: Nvidia, la empresa de chips para inteligencia artificial, anunció que su cofundador, Jensen Huang, dejaba el cargo de director ejecutivo, mientras crecía el escrutinio y cobraban atención los reportes sobre su relación romántica con la empresaria china Alice Huang.

La cercanía de Alice Huang con él despertó preocupaciones de seguridad nacional en Estados Unidos. Un informe de The New York Times sugirió que funcionarios estadounidenses creían que era una espía china reclutada para influir en Nvidia; el Departamento de Justicia no había concluido que lo fuera, según dijo su titular el jueves, y Beijing rechazó las acusaciones por infundadas. No fue posible obtener comentarios de Alice Huang.

Siguió la caída de Microsoft: durante horas hubo problemas con el correo electrónico y otras fallas informáticas, que se cree afectaron a muchos millones de personas en todo el mundo. Según cómo se mirara, dejó a millones de trabajadores frustrados y a la deriva, o los libró de una avalancha diaria e implacable de mensajes.

El viernes por la tarde, cuando las autoridades estadounidenses ordenaron que todos los aviones del país aterrizaran de inmediato, a muchos les pareció que algo pasaba. Ese mismo día, un crucero volcó en Nueva Orleans cuando un buque cisterna lo embistió, aparecieron drones sospechosos sobre una base aérea de Estados Unidos en el Reino Unido y se halló una bomba cerca de una planta de etanol en Ohio.

Ante ese panorama, el escritor Stephen King, que lleva generaciones explorando los miedos de Estados Unidos, ofreció su propia explicación en redes sociales esa tarde: dijo que los extraterrestres habían aterrizado y que esa era la verdadera razón de la orden de detener los vuelos, para no desatar un pánico mundial.

En los aeropuertos, el miedo a un ciberataque convivió con la paciencia y el humor

Chuck Amasio, un hombre de 68 años de Rahway, Nueva Jersey, intentaba salir del Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando le cancelaron el vuelo. Se tomó unas cervezas con su hermano en un bar del aeropuerto, pasó la noche en un hotel y el sábado volvió a intentarlo. Dijo que están pasando muchas cosas raras y que eso hace pensar: su primer pensamiento fue que las guerras ya no se hacen con bombas, sino que se cierra el espacio aéreo o una red eléctrica y se puede paralizar una economía.

Maxine Gustafson, auxiliar médica de 34 años de Minneapolis, hacía fila en el aeropuerto O'Hare de Chicago para recoger un auto de alquiler reservado a toda prisa, y así volver a casa con sus colegas tras una capacitación laboral. Dijo que los contratiempos de la semana la hicieron sentirse asustada e indefensa, y se preguntó si se trataba de un ciberataque, porque no hay control sobre muchas de estas cosas.

Tori Perkins, de 34 años, esperaba un vuelo el sábado en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de San Diego, donde esa mañana 11 de los 62 vuelos aparecían cancelados y otros 11 con demoras; las multitudes eran normales. Vive en Hawái, estaba en escala rumbo a Florida para ver a su familia y pasó la noche del viernes en el aeropuerto. Dijo que no necesariamente cree lo que afirma el gobierno y que no sabe qué es verdad, porque hay mucha gente diciendo cosas distintas.

También hubo escenas de calma. Corbyn Wascher, profesor de secundaria de 37 años, pasó cuatro horas varado en la pista del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, cuando regresaba a Moline, Illinois, desde Miami, donde asistió a una conferencia educativa. Contó que todos fueron cordiales en el avión y que el personal de American Airlines repartió agua, pretzels y bocadillos de biscotti, aunque era evidente que estaba bajo presión. En Newark, Caroline Ruiz durmió unas horas junto a una rejilla de calefacción mientras esperaba una comida prometida tras la cancelación del primer tramo de su viaje de 24 horas a Australia. Fueron dos días seguidos en los que la tecnología la traicionó, dijo, aunque quizá uno no cuente: el viernes, con los sistemas de Microsoft caídos, sintió que tuvo un día libre.

¿Qué ocurrió con los vuelos? La orden duró más de cuatro horas y el tráfico apenas se normaliza

La orden de detener los vuelos en tierra duró más de cuatro horas, señalaron funcionarios del gobierno. Según su explicación, una actualización tecnológica del sistema nacional de control del tráfico aéreo sobrecargó equipos anticuados y provocó fallas intermitentes en las comunicaciones y vacíos de radar.

El gobierno estadounidense aseguró después que una actualización defectuosa de los sistemas de los equipos de comunicaciones provocó la suspensión, y el sábado autoridades informaron que el origen fue la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas. Este lunes, el presidente Donald Trump afirmó que la crisis surgió porque unos equipos extremadamente antiguos "sufrieron un infarto".

La paralización del viernes dejó en tierra a unos 12,000 vuelos. El administrador de la FAA, Bryan Bedford, indicó el sábado que los horarios de las aerolíneas deberían volver a la normalidad a última hora del domingo. El domingo se cancelaron 2,300 vuelos y unos 10,000 sufrieron retrasos; este lunes por la mañana había 276 cancelaciones y 850 retrasos, según el sitio de seguimiento FlightAware, y el tráfico aéreo comenzaba a normalizarse tras tres días de alteraciones.

Microsoft ya restableció sus servicios y el control aéreo de EUA espera más dinero para modernizarse

Microsoft informó el sábado que sus servicios se habían restablecido por completo y explicó que el problema se originó por un inconveniente durante una actualización previa de la capacidad de la red, que se manifestó tras un cambio reciente en la red. Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como Microsoft afirmaron que no había indicios de que una actividad maliciosa estuviera detrás de los problemas.

La orden de detener los vuelos ya se había aplicado en 2023, por un fallo informático, y en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre. El secretario de Transporte, Sean Duffy, pidió el viernes decenas de miles de millones de dólares más para modernizar el anticuado sistema de control del tráfico aéreo; a Perkins no le sorprendió y dijo que suena a más de lo mismo.

La FAA ya reemplazó miles de conexiones de cable de cobre por fibra óptica y modernizó cientos de sistemas de radio como parte de la renovación que empezó el año pasado, después de que el Congreso aprobara 12,500 millones de dólares. La Casa Blanca pidió otros 30,000 millones para completar el trabajo.

CT