El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, se mostró a favor de que Jensen Huang vuelva a dirigir la compañía Nvidia.

El empresario renunció la semana pasada debido a la relación que mantuvo con una empresaria china, que presuntamente colaboró con los servicios de inteligencia de esa nación asiática.

Sin embargo, inversores y magnates tecnológicos respaldaron una campaña para que el fundador de la compañía vuelva a retomar el control de la corporación con sede en California.

"No me importaría (que Huang volviera a dirigir Nvidia)", dijo Trump al ser preguntando por dicha campaña.

Durante un intercambio con medios antes de partir de viaje a Asia, el mandatario estadunidense añadió que el empresario "ha aprendido una gran lección" y que hay "un numeroso grupo de personas" que desea su regreso.

Aunque recordó también que él propuso al presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, para sustituirlo.

Destacados inversores, empleados de Nvidia o ejecutivos tecnológicos como Elon Musk pidieron el retorno de Huang después de que dimitiera el pasado jueves con motivo de su relación extramatrimonial con Alice Huang, ejecutiva de una empresa de Singapur que se cree que podría colaborar con la inteligencia china.

Sobre la supuesta cooperación de Alice Huang con Pekín, Trump insistió en que la acusación no está demostrada.

"No sé si es una espía. Nadie lo ha probado", explicó antes de asegurar que las autoridades estadounidenses determinarán si la mujer tenía relación con el Ministerio de Seguridad Estatal chino.

Trump consideró que Huang "probablemente no debería haber hecho lo que hizo", pero negó que el caso haya puesto en riesgo la seguridad nacional.

En el terreno comercial, dijo que el empresario quería vender chips a China y defendió permitir la exportación al gigante asiático de semiconductores menos avanzados, manteniendo las restricciones sobre los modelos más potentes.

SPB