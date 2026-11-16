La cantante estadounidense Beyoncé alcanzó un nuevo récord en la historia de los premios Grammy al convertirse en la primera artista en conseguir 100 nominaciones, luego de ser incluida entre los candidatos para la edición 2027 de estos reconocimientos.

De acuerdo con información de The Associated Press (AP), la intérprete consiguió su nominación número 100 en la categoría de Mejor Interpretación R&B Solista por su canción Morning Dew (Donk), con lo que amplió la marca que ya mantenía como la artista con más nominaciones en la historia de los premios.

La nueva candidatura se dio a conocer este lunes 16 de noviembre, durante el anuncio de los nominados para la edición número 69 de los Grammy, cuya ceremonia está programada para el 7 de febrero de 2027, en Los Ángeles.

Con esta nueva nominación, Beyoncé mantiene también el récord como la artista con más premios Grammy ganados, con un total de 35 reconocimientos. Su anterior marca era de 99 nominaciones, cifra que alcanzó después de la edición de 2025.

En la categoría de Mejor Interpretación R&B Solista, competirá con Kehlani por Out the Window, Victoria Monét por Let Me, Jill Scott por Pressha y Tems por What You Need.

Raye lidera las nominaciones al Grammy 2027

La cantante Raye lidera las nominaciones a los Premios Grammy 2027, con 11 candidaturas, entre ellas Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año. Con esta cifra igualó el récord de Beyoncé de mayor número de nominaciones para una artista femenina en una sola edición, establecido en 2025.

Detrás de Raye se encuentra la española Rosalía, con nueve nominaciones, mientras que Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers y Ella Langley consiguieron siete cada una.

Por su parte, Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean acumularon seis candidaturas.

La edición número 69 de los Grammy se realizará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.