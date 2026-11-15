Karol G No Dará Concierto en CDMX Hoy: ¿Qué Pasa con los Boletos para este 15 de Noviembre 2026?

Karol G canceló su concierto de este domingo 15 de noviembre de 2026 en el Estadio GNP de Ciudad de México por problemas de salud, informó la cuenta oficial de Ocesa a través de redes sociales.

"La Bichota" reprogramó esta presentación para el próximo martes 17 de noviembre de 2026, por lo que los fans que contaban con boleto para esta noche podrán utilizarlo sin problema en la nueva fecha.

El comunicado de Ocesa llega luego de que el pasado sábado, Karol G ofreció su segundo concierto en Ciudad de México como parte de su gira mundial "Viajando por el Mundo: Tropitour", que tuvo como invitada especial a Belinda, y como telonera a Becky G.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. De 'Tusa' a la Gira 'Tropitú': Karol G Redefine el Pop Antes de su Llegada a la Ciudad de México

"Karol G agradece de corazón todo el cariño y la energía que le han brindado durante estos días, y agradece su comprensión en este momento", se lee en el documento compartido en redes sociales.

¿Qué pasará con los boletos del concierto de Karol G para este 15 de noviembre de 2026?

Ocesa informó que todos los boletos adquiridos previamente para el concierto de Karol G del domingo 15 de noviembre de 2026 serán válidos para la nueva fecha: 17 de noviembre de 2026. De modo que no será necesario realizar ningún cambio.

De modo que los fans que ya cuenten con su entrada, deberán presentarse el próximo martes en el Estadio GNP para celebrar el tercer concierto de la artista colombiana.

La intérprete de "BbY Wow" aparece en el escenario alrededor de las 21:30 horas, luego de la presentación de Becky G.

¿Cómo solicitar el reembolso del boleto de Karol G para Estadio GNP?

Ocesa confirmó que aquellos fans que deseen solicitar el reembolso del costo del boleto del concierto de Karol G, podrán hacerlo, siempre que sigan los siguientes pasos:

Entra a la cuenta de Ticketmaster.

Selecciona el botón de "Ayuda" para recibir más información sobre el proceso de devolución del monto del boleto.

De acuerdo con la página oficial de Ticketmaster, el reembolso se lleva a cabo por el valor nominal del boleto, más los cargos por servicio durante los 30 días siguientes a la cancelación del evento.

Además de aplicarse las instrucciones establecidas por las instituciones bancarias en compras efectuadas con tarjetas bancarias.

En el caso de las personas que deseen hacer la devolución en Taquillas o Centros Ticketmaster, el proceso es distinto.

Deben presentar el boleto en el lugar donde fue adquirido, sin enmendaduras ni alteraciones, desde las 48 horas siguientes al aviso correspondiente y por el periodo establecido en la ley aplicable.