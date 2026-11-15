Música y conciertos

Karol G No Dará Concierto en CDMX Hoy: ¿Qué Pasa con los Boletos para este 15 de Noviembre 2026?

Ocesa informó que "La Bichota" presentó problemas de salud, por lo que el concierto será reprogramado para el próximo martes 17 de noviembre 2026.

Karol G. Concierto 15 de Noviembre 2026Karol G anunció que su concierto de este 15 de Noviembre de 2026 en CDMX fue cancelado. Foto: N+
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