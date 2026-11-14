¿Cantarán "Push It"? Este Es el Posible Setlist del Concierto de Garbage en el Zócalo

La banda Garbage llegará al Zócalo, como una de las consentidas del público mexicano, con un concierto gratuito en el que interpretará sus más grandes éxitos, pero también canciones de su más reciente álbum, 'Let All That We Imagine Be The Light".

Después de una espera de tres años, la banda regresa en un concierto en solitario a la capital, y aunque no habrá actor telonero, sí tendrán una invitada de lujo, pues Paulina Villarreal, integrante de la banda mexicana The Warning, va a compartir el escenario con la banda de Shirley Manson.

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Previamente te hemos dado a conocer a qué hora iniciará la presentación, así como si habrá una transmisión en viv0 y en línea, en caso de que no puedas acudir a la Plaza de la Constitución o prefieras seguirla desde casa.

¿Cuál es el posible setlist de Garbage en el Zócalo de CDMX?

En esta ocasión te compartimos el posible setlist del concierto de la banda en la capital mexicana, de acuerdo con los temas más tocados en sus últimas presentaciones.

There’s No Future in Optimism

Hold

Empty

I Think I'm Paranoid

Stupid Girl

Right Between the Eyes

Vow

Chinese Fire Horse

Cherry Lips (Go Baby Go!)

When I Grow Up

Push It

Special

Only Happy When It Rains

Con ocho álbumes de estudio, desde su debut en 1995 hasta su más reciente producción discográfica 'Let All That We Imagine Be', en 2025, Garbage ha sido nominado al Grammy seis veces por Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción de Rock y Álbum del Año, además de ganar el MTV Europe Music Award 1996 como artista revelación y el MTV Video Music Award 1999 por mejores efectos especiales del video Push It, con lo que se han consolidado como una de las bandas más revolucionarias y relevantes de los últimos tiempos.

¿Cómo llegar al Zócalo de CDMX?

Si usarás transporte público, te recomendamos tomar la Línea 2 del Metro y bajar en las estaciones Allende, Pino Suárez y consultar si está abierta Zócalo, pues cuando se organizan eventos masivos como este, cierran el servicio con anticipación.

Si llegarás en coche, puedes ingresar por vías principales como las avenidas 20 de noviembre, Eje Central, Eje 1 Norte, Donceles e Isabel la Católica. No obstante, te sugerimos tomar tus precauciones, pues además de la presentación, este fin de semana se realiza la campaña de ofertas El Buen Fin, por lo que se prevé una gran concentración de visitantes al primer cuadro de la ciudad.