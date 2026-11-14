Música y conciertos

¿Cantarán "Push It"? Este Es el Posible Setlist del Concierto de Garbage en el Zócalo

Con ocho álbumes de estudio, desde su debut en 1995 hasta su más reciente producción discográfica 'Let All That We Imagine Be', en 2025, Garbage ha sido nominado al Grammy seis veces.

Shirley Manson, vocalista de GarbageShirley Manson y su banda se presentarán en el Zócalo de la CDMX este sábado 14 de noviembre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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