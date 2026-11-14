¿Quién Va a Estar en el Zócalo CDMX y A Qué Hora Es el Evento Hoy 14 de Noviembre? Cartelera

Parece que siempre hay un evento en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y este fin de semana no es la excepción y para todas las personas que desean asistir, acá te decimos quién va a estar en la plancha de la Plaza de la Constitución y a qué hora empieza el concierto hoy sábado 14 de noviembre 2026.

Para resolver todas las dudas, en una nota ya te dijimos qué evento hay en el Zócalo CDMX hoy y quién es la artista que tocar como invitada junto a la banda estelar, en el esperado concierto.

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¿Quién va a estar en el Zócalo hoy 14 de noviembre?

Este sábado va a tocar la banda escocesa-estadounidense Garbage, integrada por Shirley Manson, Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker. Además, como artista invitada estará Paulina Villarreal, quien forma parte de la agrupación mexicana, The Warning.

Se espera que Paulina suba al escenario junto a Garbage para interpretar una canción. La banda se adueñará de la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México con su sonido que mezcla guitarras distorsionadas, ritmos electrónicos, atmósferas industriales y melodías pegajosas, con letras que hacen una crítica de la sociedad, cuestionan prejuicios, estereotipos, entre otras cosas más.

¿A qué hora es el evento en el Zócalo CDMX hoy sábado 14 de noviembre?

El concierto de Garbage en el Zócalo empieza a las 20:00 horas (8 de la noche, tiempo del centro de México) de este 14 de noviembre 2026. La entrada al evento es gratis y se espera que tenga una duración aproximada de entre hora y media a dos horas, por lo que puede terminar a las 22:00 horas (10 de la noche).

Todas las personas que deseen asistir al concierto gratis de Garbage en México, te recordamos que la estación Zócalo/Tenochtitlán del Metro CDMX se encuentra abierta y brindando servicio con normalidad este sábado.

AO