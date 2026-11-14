Sociedad

¿Quién Va a Estar en el Zócalo CDMX y A Qué Hora Es el Evento Hoy 14 de Noviembre? Cartelera

La plancha del Zócalo se llena este sábado 14 de noviembre con uno de los conciertos más esperados en CDMX

Quién Va a Estar y A Qué hora es el evento en el Zócalo CDMX hoy 14 de noviembre 2026 cartelera del conciertoEl concierto en el Zócalo se realiza durante la noche. Foto: Cuartoscuro
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