Globos Gigantes Surcan los Cielos de Guanajuato en la Edición 2026 del FIG

Con el despegue de 200 globos aerostáticos, dio inicio la edición 2026 del Festival Internacional del Globo, en León, Guanajuato.

Desde muy temprano, más de 50 mil personas llenaron el parque metropolitano de León para ver el inflado y despegue de los globos gigantes.

Al respecto Iván Hernández, asistente al festival, indicó:

“Muy padre, es la primera vez que vengo. Se siente muy padre, es muy bonito ver todo, nos tocó muy cerquita y es muy bonito el despegue sobre todo”.

Por su parte Viridiana Ortega, otra asistente, señaló:

"La verdad es que está muy padre; siempre venimos cada año, nos gusta mucho estar en familia y con los globos. Se ve muy bonito, muy espectacular todo esto”.

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Para esta edición participan pilotos y tripulaciones de 25 países como Canadá, México, Taiwán, Suiza, Bélgica y Australia, entre otros, como lo refiere Óscar Moreno, presidente del Comité Organizador del Festival del Globo:

“Este año tenemos la presencia de 25 países de todo el mundo; te puedo reportar rápidamente como Hungría, Macedonia, Brasil, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España”.

En este día inaugural, los vuelos fueron especiales por las condiciones de poca visibilidad.

“Para el día de hoy tenemos buen viento, la verdad es que la velocidad del viento está bien para volar, el único tema que tenemos un poco es el tema de las nubes; están un poco bajas, entonces podrían afectarnos en la visibilidad”, indicó Ricardo Huerta, piloto mexicano de globo aerostático.

Se espera que más de 500 mil personas disfruten este fin de semana del Festival Internacional del Globo de León, Guanajuato, uno de los más importantes del mundo.

Con información de Édgar Tamayo.

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