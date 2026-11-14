Sociedad

Globos Gigantes Surcan los Cielos de Guanajuato en la Edición 2026 del FIG

Este año participan pilotos y tripulaciones de 25 países como Canadá, México, Taiwán, Suiza, Bélgica, Hungría, Macedonia, Brasil y Australia entre otros

Globos aerostáticos participantes en el FIG 2026.Foto: Facebook Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Globos Gigantes Surcan los Cielos de Guanajuato en la Edición 2026 del FIG | N+