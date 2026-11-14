Asesinan a Un Hombre y Un Niño de 10 Años en Alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX

Un hombre de 40 años y un niño de aproximadamente 10 años fueron asesinados cuando viajaban en una camioneta en la alcaldía Azcapotzalco.

El doble homicidio ocurrió sobre Av. Ferrocarriles Nacionales de México, en la colonia Nueva El Rosario, al norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras versiones, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron al vehículo y dispararon contra los ocupantes.

La mayoría de los disparos entraron por la ventanilla del conductor. En el lugar, los servicios periciales hallaron entre 13 y 15 casquillos percutidos.

Luego del ataque, el conductor perdió el control de la camioneta, misma que quedó parcialmente sobre una banqueta e impactada contra un poste de concreto.

La zona fue acordonada para realizaron las labores de recolección de pruebas y, posteriormente, llevar los cuerpos de las víctimas al Servicio Médico Forense.

La Policía de la Ciudad de México informó que por estos hechos no hay personas detenidas, al tiempo que mantienen un amplia seguridad para resguardar la zona.

Con información de N+

ICM