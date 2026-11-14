Homicidios

Asesinan a Un Hombre y Un Niño de 10 Años en Alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país realizó un acordonamiento en el lugar para el trabajo pericial

La camioneta muestra los impactos de bala durante un ataque en AzcapotzalcoLa camioneta muestra los impactos de bala durante un ataque en Azcapotzalco. Foto: N+

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