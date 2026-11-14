Homicidios

Hallan a Hombre Muerto con Huellas de Violencia en un Camino de Tepeaca, Puebla

El cuerpo encontrado entre las comunidades Álvaro Obregón y San Felipe Tenextepec presentaba diversos golpes en el cuerpo y la nariz fracturada

Hallazgo Hombre Muerto Golpeado Camino Álvaro Obregón San Felipe Tenextepec Tepeaca PueblaEl cuerpo presentaba diversos golpes y la nariz fracturada. Foto: N+ | Ilustrativa

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Un cuerpo con golpes y nariz fracturada fue hallado en un camino de Tepeaca. La identidad del hombre sigue siendo un misterio. Más detalles aquí.

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