Hallan a Hombre Muerto con Huellas de Violencia en un Camino de Tepeaca, Puebla

Un hombre fue hallado muerto con huellas de violencia en un camino ubicado entre las comunidades Álvaro Obregón y San Felipe Tenextepec del municipio poblano de Tepeaca.

El hallazgo se registro el jueves 12 de noviembre de 2026, cuando pobladores que se dirigían a sus labores encontraron el cuerpo y lo reportaron a las autoridades competentes.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, quienes tras revisar los signos vitales del masculino determinaron que ya había fallecido.

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Se dio a conocer que el cadáver presentaba diversos golpes en el cuerpo y una fractura en la nariz. Cabe destacar que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias de rigor, además ordenó su traslado al anfiteatro correspondiente para practicarle la necropsia de ley para determinar la causa exacta de muerte.

Con información de N+

GMAZ