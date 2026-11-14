Seguridad

Así Ocurrió el Asesinato de Una Pareja Dentro de un Hospital de Tuxpan, Veracruz

Jorge Cantú y Samaria Bravo fueron víctimas de un hecho violento al interior de una clínica al norte del estado. Cuatro personas han sido detenidas con relación a estos hechos

Así Ocurrió el Asesinato de Una Pareja Dentro de un Hospital de Tuxpan, VeracruzCuatro personas han sido detenidas tras este hecho de violencia. Foto: N+

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Violencia en Veracruz: pareja asesinada en hospital de Tuxpan. Jorge Cantú y Samaria Bravo, víctimas de un ataque en hospital.

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