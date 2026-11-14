Así Ocurrió el Asesinato de Una Pareja Dentro de un Hospital de Tuxpan, Veracruz

Un hombre identificado como Jorge Cantú fue atacado a disparos por sujetos armados cuando caminaba sobre la avenida Colombia, entre las calles Altamirano y Pavón, en la colonia Centro, de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

Tras la agresión, el hombre logró escapar y refugiarse en las instalaciones de la Dirección de Tránsito Municipal, donde recibió auxilio. Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a una clínica particular.

De acuerdo con los reportes, los agresores viajaban a bordo de una camioneta de color gris y, al encontrar a la víctima, procedieron a abrir fuego contra ella en repetidas ocasiones, dejándola lesionada.

En el lugar fueron localizados al menos cuatro casquillos percutidos, por lo que peritos de la fiscalía realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación en relación con estos hechos.

Jorge fue trasladado a una clínica, lugar al que llegaron sujetos armados, quienes irrumpieron en el hospital durante la madrugada del jueves 12 de noviembre y tras el ataque, Samaria Damaris Bravo Reyes, esposa de Jorge, resultó lesionada.

Al intentar escapar, los presuntos agresores se enfrentaron a elementos de seguridad y terminaron volcados en la avenida Cuauhtémoc, donde fueron intervenidos, por lo que se logró la detención de los sujetos.

Minutos más tarde, la Fiscalía informó que cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en el ataque armado al interior de dicho centro médico en el municipio de Tuxpan, Veracruz.

Los detenidos fueron identificados como Enrique 'N', Rafael 'N', Ramiro 'N' y José Liborio N., quienes fueron intervenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como policías municipales.

Horas después, se informó que Samaria Damaris Bravo Reyes, de 36 años, de ocupación estilista, perdió la vida al ser gravemente herida mientras acompañaba a su esposo, Jorge Cantú Mendoza, quien fue ejecutado en el hospital.

De acuerdo con los datos recabados, la mujer presentaba tres lesiones por proyectil de arma de fuego: una en el tórax, otra en el hombro izquierdo y una más en el lateral izquierdo del cuello.

La Fiscalía General del Estado informó que continuarán con las investigaciones para determinar la participación de los detenidos y esclarecer el doble ataque registrado en este hospital de la ciudad de Tuxpan.