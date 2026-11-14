Sorteo Lotería Nacional Hoy 13 de Noviembre 2026: Resultados y Número Ganador del Premio Mayor

Llegamos a la primer quincena del penúltimo mes del año y para todos aquellos que decidieron participar en la rifa de los 17 millones de pesos, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 13 de noviembre 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2904.

Si está interesado en saber cómo estuvo la actividad reciente de la Lotería Nacional mexicana, hoy te mostramos los resultados del Sorteo Mayor 4035 y el lugar en donde cayó el número ganador del premio mayor de 21 millones de pesos. También te dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco 1767.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Puebla Tendrá su Sorteo de Lotería Nacional y Será Este Día de Noviembre 2026

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

En lo que respecta al juego de hoy, si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 13 de noviembre (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Qué número cayó hoy en la Lotería Nacional?

Antes de mostrarte la lista completa, el boleto ganador del premio mayor es el número 00815, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 42240, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aun así los premios son altos.

Lista de resultados Lotería Nacional 13 de noviembre 2026

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2904 de este día:

El número 00815 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 42240 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 15755 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 35275 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 47006 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 13503 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 02459 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 21355 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 36570 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 15266 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 52189 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 58111 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 34349 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 22998 obtiene premio de 90,000.00 pesos.



La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2904 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

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Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 13 de noviembre 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO