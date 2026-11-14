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¿Quiénes Son Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza? EUA los Designa Terroristas

Las tres organizaciones criminales de Guatemala son señaladas por sus vínculos con el narcotráfico y cárteles mexicanos

Logo del Departamento de Estado de los Estados UnidosFoto: Reuters
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