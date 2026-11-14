¿Quiénes Son Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza? EUA los Designa Terroristas

Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza son tres organizaciones criminales de origen guatemalteco que fueron designadas como grupos terroristas por el Gobierno de Estados Unidos, debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico y estructuras delictivas mexicanas.

Las agrupaciones tienen presencia en distintas regiones de Guatemala, donde las autoridades estadounidenses las relacionan con el traslado de drogas hacia México y territorio estadounidense, así como con actividades violentas y redes de influencia económica y política.

El anuncio fue realizado este viernes 13 de noviembre de 2026 por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que estas organizaciones mantienen relaciones con cárteles mexicanos y utilizan las ganancias del tráfico de drogas para financiar actividades criminales.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

¿Quiénes son Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza?

Las tres estructuras tienen presencia en distintas regiones de Guatemala y han sido relacionadas por autoridades estadounidenses con el tráfico de drogas y operaciones criminales en Centroamérica.

Los Lorenzana son identificados como una organización de carácter familiar que opera principalmente en el oriente y norte de Guatemala, en zonas cercanas a la frontera con Honduras. Las autoridades estadounidenses y guatemaltecas los señalan por actividades de narcotráfico y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Por su parte, Los Huistas operan principalmente en el departamento de Huehuetenango, en el occidente guatemalteco, cerca de la frontera con México.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había sancionado a esta organización en marzo de 2022, al relacionarla con el tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína hacia México y territorio estadounidense, mediante presuntas alianzas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los dirigentes identificados por Washington se encuentran Eugenio Darío Molina López, conocido como 'Don Darío', y Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias 'Chicharra'.

En abril de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense informó sobre la detención de Molina López en San Diego, California. El señalado era investigado por presuntamente encabezar una operación internacional de tráfico de cocaína desde Guatemala.

La tercera organización, Los Mendoza, también es identificada como un clan familiar con presencia en el norte y oriente de Guatemala, particularmente en regiones cercanas a las fronteras con Honduras y Belice.

Las autoridades estadounidenses relacionan a esta estructura con el narcotráfico, redes de influencia política y económica, así como presuntas prácticas violentas para apropiarse de terrenos en las zonas donde opera.

PT