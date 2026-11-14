Cae Primera Nevada en Sierra de San Pedro Mártir en Baja California

La primera nevada de la temporada llegó al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, en Ensenada, Baja California, luego del ingreso de un frente frío y las precipitaciones registradas durante la madrugada.

Este viernes 13 de noviembre, las partes más elevadas de la sierra se cubrieron de blanco con la caída de nieve y aguanieve, mientras que el pronóstico contempló temperaturas de entre -5 y 0 grados centígrados en las zonas serranas del estado.

Ante las condiciones climatológicas, autoridades determinaron el cierre temporal del Parque Nacional debido a los riesgos que representan el hielo y la cristalización de la carpeta asfáltica en los caminos de acceso.

Protección Civil recomendó a la población no acudir al sitio hasta nuevo aviso, con el objetivo de evitar accidentes mientras prevalezcan las condiciones de riesgo.

JMR