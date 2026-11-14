Cae Primera Nevada en Sierra de San Pedro Mártir en Baja California
El ingreso de un frente frío dejó nieve en las zonas altas del Parque Nacional
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La primera nevada de la temporada llegó al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, en Ensenada, Baja California, luego del ingreso de un frente frío y las precipitaciones registradas durante la madrugada.
Este viernes 13 de noviembre, las partes más elevadas de la sierra se cubrieron de blanco con la caída de nieve y aguanieve, mientras que el pronóstico contempló temperaturas de entre -5 y 0 grados centígrados en las zonas serranas del estado.
Ante las condiciones climatológicas, autoridades determinaron el cierre temporal del Parque Nacional debido a los riesgos que representan el hielo y la cristalización de la carpeta asfáltica en los caminos de acceso.
Protección Civil recomendó a la población no acudir al sitio hasta nuevo aviso, con el objetivo de evitar accidentes mientras prevalezcan las condiciones de riesgo.
JMR