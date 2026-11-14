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Cae Primera Nevada en Sierra de San Pedro Mártir en Baja California

El ingreso de un frente frío dejó nieve en las zonas altas del Parque Nacional

Sierra de San Pedro Mártir registra primera nevada de la temporadaSierra de San Pedro Mártir registra primera nevada de la temporada | Foto: X @SasslaClimaMx vía Jesús Antonio Ramírez

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