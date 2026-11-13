Buen Fin 2026: Estos Serán los Días de Ofertas y Descuentos en Veracruz

El sector comercial comienza a prepararse para recibir a los ciudadanos durante este fin de semana debido a las ventas del tan esperado 'Buen Fin 2026', medida implementada por comerciantes en la que se ofrecen descuentos en diversos productos y servicios.

El presidente de Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Veracruz indicó que este año incrementó el número de negocios que participan con descuentos del 10% hasta más del 50% en diversos productos en la zona conurbada.

En esta ocasión, la temporada del Buen Fin 2026 dará inicio desde el viernes 13 de noviembre y terminará el próximo martes 17, y este año se espera que la derrama económica incremente un 30% en comparación con el año anterior.

En este sentido, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) hace un llamado a la ciudadanía a denunciar si detectan que hay ofertas o publicidad engañosa en los módulos instalados o con el personal que se encuentra a los alrededores.

Se dio a conocer que el horario que se maneja en los dos módulos de atención que se encuentran instalados al interior de las plazas comerciales en Veracruz es de nueve de la mañana a siete de la noche.