Economía

Buen Fin 2026: Estos Serán los Días de Ofertas y Descuentos en Veracruz

Hasta un 30% en comparación con el año anterior se espera que aumente la derrama económica durante esta temporada

Buen Fin 2026 en Veracruz: Días de Ofertas y DescuentosEste año incrementó el número de negocios que participan con descuentos. Foto: N+

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Este Buen Fin 2026 en Veracruz promete un 30% más en derrama económica. Participan más negocios con descuentos del 10% al 50%. Del 13 al 17 de noviembre.

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