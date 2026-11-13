Sheinbaum Aclara que Reunión con Xi Jinping en APEC 2026 No Girará en Torno a Comercio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que en la reunión que sostendrá con su homólogo chino, Xi Jinping, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, el tema central no será el comercio.

“El comercio no va a ser el tema central, sino otros temas muy importantes y, de todas maneras, se va a quedar una delegación de México, encabezada por el secretario (Marcelo) Ebrard, para tocar los distintos temas relacionados con el comercio”, apuntó la mandataria en la conferencia mañanera de este viernes.

La ciudad de Shenzhen, China, será la sede de la cumbre APEC 2026, que se realizará el 18 y 19 de noviembre, donde además del encuentro con Xi Jinping, la presidenta de México impartirá una conferencia ante líderes internacionales en la que hablará sobre el Plan México y sostendrá reuniones con los líderes de Canadá, Vietnam y Australia.

Sheinbaum Pardo detalló que la madrugada del domingo viajará a China para la cumbre APEC 2026. Llegará al país asiático el lunes, día en que se reunirá con la comunidad mexicana que reside allá.

El martes, participará en las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y el viernes, 20 de noviembre, estará de regreso en México para el desfile "histórico" con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, evento que será encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

“En esta semana, voy a tratar de conectarme todos los días a la mañanera, de tal manera que pueda darles un resumen (…) en una breve cápsula, en un breve espacio”, señaló la mandataria.

Indicó que la próxima semana, la conferencia mañanera la realizará Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).