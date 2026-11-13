Economía

Sheinbaum Aclara que Reunión con Xi Jinping en APEC 2026 No Girará en Torno a Comercio

La mandataria viajará a China para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico el 18 y 19 de noviembre

Sheinbaum habla de la cumbre APEC 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera de hoy, 13 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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Claudia Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping en APEC 2026, pero el comercio no será el tema central. Descubre qué otros temas abordará la presidenta de México en China.

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