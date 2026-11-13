Seguridad

Joven es Atacada en su Trabajo con Arma Blanca en Guanajuato; se Encuentra Grave

Marisol se encontraba en un comercio donde trabaja cuando fue agredida

Joven es Atacada en su Trabajo con Arma Blanca en Guanajuato; se Encuentra Grave.Joven es Atacada en su Trabajo con Arma Blanca en Guanajuato; se Encuentra Grave. Foto: N+

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La víctima logró identificar a las personas que la lesionaron antes de ser trasladada a un hospital.

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