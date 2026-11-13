Joven es Atacada en su Trabajo con Arma Blanca en Guanajuato; se Encuentra Grave

Marisol, de 18 años, fue agredida por varias personas con arma blanca cuando se encontraba en el lugar donde trabaja.

Los hechos ocurrieron al interior de un local ubicado en la avenida Benito Juárez en el Centro Histórico de Guanajuato.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Luis David Gamba, la agresión fue el martes, cerca de las 7:00 de la noche.

Policías y paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención y personal de la Cruz Roja la trasladó al hospital.

Sus familiares señalaron que sufrió lesiones en el estómago, el intestino grueso y el páncreas lo que pone en riesgo su vida por lo que pidieron a las autoridades municipales y estatales, así como a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que investiguen el caso y garanticen justicia.

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También manifestaron preocupación por la seguridad en la zona y afirmaron que no han recibido información oficial sobre posibles detenciones ni apoyo directo.

Al parecer la víctima logró identificar a los atacantes antes de ser canalizada a un hospital municipal.