UIF Permite a Rubén Rocha Moya Acceder a Recursos de sus Pensiones por Orden Judicial

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este viernes que permitió el acceso parcial a recursos bancarios de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en cumplimiento de una resolución judicial que modificó las restricciones aplicadas a sus cuentas.

La determinación fue emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mediante una medida provisional que autorizó disponer de los depósitos correspondientes a sus pensiones y prestaciones por jubilación.

De acuerdo con la dependencia, los recursos que quedaron fuera del bloqueo correspondieron a ingresos por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pensión por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La autorización se limitó a estas prestaciones, debido a que las pensiones cuentan con protección legal frente a medidas de embargo.

La resolución permitió liberar dos cuentas bancarias utilizadas para recibir tres prestaciones económicas.

Con información de Mónica Garduño, N+

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