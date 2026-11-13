Seguridad

UIF Permite a Rubén Rocha Moya Acceder a Recursos de sus Pensiones por Orden Judicial

El gobernador con licencia de Sinaloa obtuvo autorización para disponer de ingresos provenientes de prestaciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa

Rubén Rocha MoyaRubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Foto: AFP | Archivo

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