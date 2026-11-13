Manifestación de Funerarias en Puebla Provoca Cierres Viales y Tráfico Lento

Dueños en funerarias se volvieron a manifestar en Puebla, ahora en inmediaciones del Centro Integral de Servicios de San Javier ubicado en la capital poblana.

Con carrozas fúnebres bloquearon la calle 11 Sur, 13 Sur y la Avenida Reforma, luego que personal del Registro Civil Tercero, les negara nuevamente el acceso para realizar trámites.

De acuerdo a los afectados, el juez les dijo que nadie le paga horas extra para laborar más tiempo de lo debido, por ello, no les brindó la atención.

Esta negativa, afecta a más de 50 establecimientos y, a su vez, a las familias quienes esperan sepultar o cremar a sus muertos.

Hace apenas dos días solicitaron una reunión con autoridades para solucionar la falta del servicio en los juzgados, aunque habían llegado a un acuerdo, este viernes 13 de noviembre se toparon con el mismo problema y decidieron cerrar calles.

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Con información de N+

MCS