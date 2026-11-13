Tráfico vehicular

Manifestación de Funerarias en Puebla Provoca Cierres Viales y Tráfico Lento

Con carrozas fúnebres, propietarios bloquearon el paso en calles del centro de la capital poblana pidiendo la entrega de los trámites

Manifestación en la ciudad de Puebla por dueños de funerarias.Manifestación en 11 Sur de Puebla por dueños de funerarias. Foto: N+

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Manifestación en Puebla: dueños de funerarias cierran calles con carrozas por trámites negados. La negativa del Registro Civil impacta a más de 50 negocios.

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