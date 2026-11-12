Tráfico vehicular

Trabajadores del Hospital de la Niñez Poblana Bloquean el Bulevar en Puebla

Empleados del complejo de salud bloquearon el Boulevard del Niño Poblano en el municipio de San Andrés Cholula para exigir ser atendidos

Manifestación Cierre Circulación Vehicular Hospital Bulevar Niño Poblano San Andrés Cholula PueblaTrabajadores aseguran que el hospital sigue operando con normalidad. Foto: X @SSPPCSnAndresCH

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Manifestación en el Hospital de la Niñez Poblana: empleados cierran el Boulevard del Niño Poblano para exigir mejores condiciones laborales. La circulación se ve afectada. Conoce más detalles.

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