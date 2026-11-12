Trabajadores del Hospital de la Niñez Poblana Bloquean el Bulevar en Puebla

Trabajadores del Hospital de la Niñez Poblana, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, bloquearon la avenida donde se encuentra el nosocomio a manera de manifestación.

Los manifestantes cerraron los carriles entre Vía Atlixcáyotl y el Bulevar Atlixco exigiendo incremento salarial, mejoras en sus sistemas de vacaciones y en sus condiciones de trabajo.

Los trabajadores aseguraron que los servicios en el complejo de salud se siguen prestando sin afectar a los pacientes. Pero su plantón permanecerá sobre el Boulevard del Niño Poblano.

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Al respecto la Dirección de Vialidad del municipio de San Andrés Cholula indicó que realiza acciones de apoyo para agilizar la circulación en avenida del Sol y reducir las afectaciones a los automovilistas.

La dependencia aseguró que trabaja en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para mantener la movilidad y prevenir contratiempos a quienes transitan por la zona.

Con información de N+

GMAZ