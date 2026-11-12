Denuncian a Supervisora de Telesecundarias en Puebla por Presunto Maltrato Escolar

Padres de familia y docentes se manifestaron en inmediaciones de la Telesecundaria José Baudelio Candanedo ubicada en el municipio poblano de Zacatlán por presuntos casos de maltrato escolar en su interior.

Los manifestantes acusaron a la directora de la institución quien también es supervisora de la Zona 009 de Telesecundarias, Marlenne Hernández García, por hacer caso omiso de las denuncias, además de manejo irregular de recursos.

Además de la protesta en la escuela, profesores de la misma Zona Escolar iniciaron paros y manifestaciones contra la designación provisional de Hernández García, acusando antecedentes de conflictos y falta de diálogo con la base magisterial.

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Al respecto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla dio a conocer respecto a la solicitud de la comunidad escolar en Zacatlán, un docente fue puesto a resguardo conforme al protocolo de atención por presunto maltrato escolar.

La dependencia informó que asignará a un nuevo perfil para la supervisión escolar, con el objetivo de garantizar el orden administrativo y el bienestar de la comunidad educativa.

El Ayuntamiento de Zacatlán también se pronunció al respecto confirmando la implementación de talleres de sensibilización, pláticas sobre violencia digital y capacitación docente sobre el Manual de Sana Convivencia en las Aulas.

Con información de N+

GMAZ