Educación

Denuncian a Supervisora de Telesecundarias en Puebla por Presunto Maltrato Escolar

Docentes acusan a la actual encargada de estas instituciones en el municipio de Zacatlán de estar involucrada en conflictos escolares

Denuncia Maestra Marlenne Hernández Maltrato Escolar Supervisora Telesecundarias Zacatlán PueblaLa SEP Puebla anunció cambios administrativos en la Zona Escolar 009. Foto: Facebook C3 Noticias

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Docentes y padres se manifiestan en Zacatlán contra la supervisora de telesecundarias por presunto maltrato. SEP responde con cambios administrativos.

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