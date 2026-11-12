Megapuente de 4 Días en Veracruz: En Qué Fechas No Hay Clases en Noviembre 2026

En el estado de Veracruz, ya se aproxima el siguiente mega puente en las escuelas de educación básica de la entidad. Te compartimos para quiénes será efectivo este descanso, así como las fechas de inicio y finalización.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en noviembre 2026 los estudiantes podrán disfrutar de 4 días de descanso sumando el fin de semana que se atraviesa. Este será el segundo puente del mes.

El mega puente comprende del viernes 13, atravesando fin de semana al lunes 16 de noviembre. Las clases se retomarán el martes 17.

De acuerdo con las autoridades educativas, el puente se recorrió por el aniversario de la Revolución Mexicana el cual se celebra el 20 de noviembre. El motivo por el cual no hay actividades escolares este viernes 13 se debe a según el calendario, al registro de calificaciones.

Este sería de los últimos puentes para los estudiantes de educación básica de este 2026. Los alumnos de otros niveles educativos, sólo podrán disfrutar del lunes 16 de noviembre.