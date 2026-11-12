Educación

Megapuente de 4 Días en Veracruz: En Qué Fechas No Hay Clases en Noviembre 2026

De acuerdo con la SEP, los menores podrán disfrutar de un largo descanso en el estado de Veracruz

Mega Puente en Escuelas de Veracruz: Estos son los Días que no Habrá Clases en Noviembre 2026Mega puente en escuelas de Veracruz: Estos son los días que no habrá clases en noviembre 2026. Foto: N+

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Veracruz se prepara para un mega puente de 4 días en noviembre 2026. Estudiantes de educación básica descansan del 13 al 16.

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