Operación Tornado: Detienen a Más de 350 Traficantes de Fentanilo y Opioides en Dark Web

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención de más de 350 personas señaladas por traficar fentanilo y otros opioides a través de la dark web, como parte de una operación internacional denominada Operación Tornado. Durante las acciones también fueron decomisadas drogas, armas y más de 234 millones de dólares en ganancias ilícitas.

El anuncio fue realizado por el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, quien destacó los resultados del operativo y aseguró que las acciones permitieron combatir el comercio ilegal de sustancias sintéticas que representan un riesgo para la población.

"No hay duda de que la Operación Tornado salvó vidas en todo el país, y nada detendrá el compromiso de esta administración para proteger al pueblo estadounidense de las drogas sintéticas, que son letales", declaró Blanche durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con el funcionario, las detenciones se realizaron en distintos países y estuvieron dirigidas contra personas que utilizaban plataformas de la dark web para comercializar fentanilo y otros opioides.

Además de los arrestos, las autoridades incautaron sustancias ilícitas, armamento y recursos económicos presuntamente obtenidos mediante estas actividades delictivas. El monto de los bienes y ganancias decomisados supera los 234 millones de dólares.

La Operación Tornado forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para desarticular las redes de distribución de drogas sintéticas que operan mediante mercados digitales clandestinos.

El Departamento de Justicia destacó que estas plataformas permiten a los traficantes ocultar sus identidades y realizar transacciones ilegales, por lo que las investigaciones buscan identificar tanto a los vendedores como a las redes financieras que sostienen este comercio.