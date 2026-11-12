Encuentran el Cuerpo Sin Vida de un Hombre con Quemaduras en una Parcela en Irapuato

Elementos de varias corporaciones de Seguridad se movilizaron tras el reporte del cuerpo de un hombre sin vida en un camino de una parcela en la comunidad Carrizal Grande, en Irapuato, Guanajuato

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, fueron vecinos de la zona, quienes al salir a trabajar vieron que de una parcela salía humo, por lo que al acercarse notaron que se trataba de un cuerpo sin vida.

Llamaron a los números de emergencia, siendo policías municipales de Irapuato y elementos de la Guardia Nacional, quienes llegaron primero al lugar para resguardar la zona.

También llegaron los paramédicos, pero poco pudieron hacer, pues la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que notificaron al personal de la Fiscalía del Estado de Guanajuato y de la Semefo.

En la zona del hallazgo, los elementos de Seguridad no pudieron identificar al hombre, por lo que esperarán a los trabajos de investigación de las autoridades correspondientes.