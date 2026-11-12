Seguridad

Encuentran el Cuerpo Sin Vida de un Hombre con Quemaduras en una Parcela en Irapuato

Habitantes de la comunidad Carrizal Grande, encontraron el cadáver con huellas de violencia

El cuerpo se encontraba en una parcela. No logran identificarlo.Fotos: N+

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Vecinos de Carrizal Grande descubren un cadáver con huellas de violencia en Irapuato. Elementos de seguridad y la Fiscalía llegan al lugar.

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