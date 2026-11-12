Seguridad

Arranca Operativo de Seguridad por Buen Fin 2026 en Nuevo León

Son más de 350 elementos policiacos los que reforzarán la vigilancia en el Centro de la ciudad de Monterrey

Operativo de seguridad por Buen Fin 2026 en Nuevo LeónEn el operativo participarán elementos de Fuerza Civil y Policía Municipal. Foto: N+

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