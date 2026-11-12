Arranca Operativo de Seguridad por Buen Fin 2026 en Nuevo León

Con el despliegue de elementos de seguridad y patrullas de distintas corporaciones, el Gobierno de Nuevo León puso en marcha el operativo Buen Fin Seguro, con el objetivo de brindar protección a los ciudadanos durante los días de compras y garantizar que puedan acudir a establecimientos comerciales de manera segura y tranquila.

El dispositivo contempla la participación de elementos de Fuerza Civil, así como un esfuerzo coordinado con las corporaciones de seguridad de los municipios para reforzar la vigilancia en zonas comerciales, plazas y principales puntos de concentración de compradores.

Durante este fin de semana, considerado uno de los periodos de mayor actividad comercial del año, se mantendrá el despliegue de autoridades y unidades policiales para prevenir delitos y atender cualquier situación de riesgo.

De igual manera, la Secretaría de Seguridad de Monterrey, desplegó este jueves el operativo Buen Fin 2026 que permanecerá hasta el 17 de noviembre. Tendrá cobertura en la zona centro y otros espacios comerciales de la ciudad, además de la Central de Autobuses.

Participarán cerca de 350 elementos de la Policía de Monterrey en sus divisiones de investigación, proximidad, operaciones especiales y Protección Civil. Se complementarán con 7 mil cámaras de videovigilancia, el dron de la División Águilas y la tecnología del C4 y el C2 del Barrio Antiguo, además de tótems de seguridad, 590 chats vecinales.

Con estas acciones, las autoridades buscan que las familias de Nuevo León puedan aprovechar las ofertas del Buen Fin 2026 con mayor tranquilidad, facilitando sus compras y reforzando la seguridad en todo el estado.

Las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones para el Buen Fin 2026: llevar la bolsa pegada al brazo y portar la cartera en la bolsa delantera del pantalón, evitar entablar conversaciones con personas desconocidas, no solicitar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos, mantenerse alerta al salir de los cajeros y prestar atención a la presencia de personas sospechosas, recordar retirar la tarjeta al concluir la operación y priorizar el uso de transporte público.

Con información de Nany Sánchez y Brian Samaniego | N+

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