Megapuente por la Revolución Mexicana en Nuevo León: Estos Días No Hay Clases

Alumnos de educación básica, media superior y superior en Nuevo León tendrán un megapuente este fin de semana debido al 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Este lunes 16 de noviembre de 2026 no hay clases, pues está marcado como día de descanso obligatorio de manera oficial, de acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2026-2027.

El aniversario de la Revolución Mexicana es el jueves 20 de noviembre; sin embargo, el descanso por día feriado se cambio de fecha al inicio de la misma semana, por lo que, estudiantes, docentes y administrativos tendrán un fin de semana largo para disfrutar.

El megapuente para los estudiantes inicia a partir de este viernes 13 debido al registro de calificaciones, y finalizará el lunes 16 de noviembre, reanudándose las actividades a partir del martes 17 de noviembre, tanto para los estudiantes de educación básica, como para aquellos que cursan el bachillerato y la universidad.

Además, el próximo lunes 16 de noviembre se llevará a cabo el desfile cívico, deportivo y militar por el aniversario de la Revolución Mexicana en Nuevo León. La cita es a las 10:00 horas en la Explanada de los Héroes, en el Centro de Monterrey. Iniciará en el cruce de Zuazua y Juan Ignacio Ramón y concluirá en la Alameda Mariano Escobedo.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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