Educación

Megapuente por la Revolución Mexicana en Nuevo León: Estos Días No Hay Clases

Estudiantes de todos los niveles tendrán un fin de semana largo debido al 116 aniversario de esta fecha conmemorativa

Estudiante de regreso a clases en educación básica en Nuevo LeónEl megapuente es para estudiantes de todos los niveles. Foto: Gobierno de Nuevo León

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