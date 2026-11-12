Exigen Cubrebocas en Centro de Salud de Tampico por Aumento de Enfermedades Respiratorias

Ante el incremento de atenciones médicas relacionadas con enfermedades respiratorias, como influenza y COVID-19, el Centro de Salud de la colonia Del Pueblo, en Tampico, estableció como obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas que ingresen a sus instalaciones.

La medida entró en vigor el pasado 11 de noviembre, con el objetivo de reducir el riesgo de contagios y evitar una mayor propagación de virus entre pacientes, personal médico y trabajadores de la unidad de salud.

En la entrada del centro médico fue colocado un letrero en el que se informa a los ciudadanos que deberán portar cubrebocas para poder acceder a las instalaciones, por lo que quienes acudan a consulta o acompañen a algún paciente deberán cumplir con esta disposición.

Esta medida preventiva cobra relevancia ante la circulación de diversos virus respiratorios, que pueden transmitirse mediante gotas y partículas que se expulsan al hablar, toser o estornudar.

El uso de cubrebocas, además de la higiene frecuente de manos y la ventilación de espacios cerrados, forma parte de las recomendaciones sanitarias para disminuir el riesgo de transmisión, principalmente en lugares donde existe concentración de personas, como las unidades médicas.