Salud

Exigen Cubrebocas en Centro de Salud de Tampico por Aumento de Enfermedades Respiratorias

Esto con el objetivo de reducir el riesgo de contagios y evitar una mayor propagación de virus entre pacientes

Exigen Cubrebocas en Centro de Salud de Tampico por Aumento de Enfermedades RespiratoriasExigen Cubrebocas en Centro de Salud de Tampico por Aumento de Enfermedades Respiratorias. Foto: N+

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Con el aumento de enfermedades respiratorias, el Centro de Salud de Tampico implementa el uso obligatorio de cubrebocas.

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