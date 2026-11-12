Salud

Diferencias entre Covid e Influenza: ¿Cuáles Son las Diferencias y Cuándo Acudir al Médico?

Con la llegada del frío, suben los contagios de influenza y covid, pero para algunos pacientes puede ser difícil diferenciar entre ambas enfermedades por sus semejanzas

¿Resfriado, influenza o COVID-19? Cómo distinguir los síntomas y cuándo acudir al médicoCuartoscuro

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