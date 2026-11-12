Diferencias entre Covid e Influenza: ¿Cuáles Son las Diferencias y Cuándo Acudir al Médico?

Se acerca la temporada de frío y subirán a lo largo del país los casos de influenza y covid. Para no pocos pacientes, puede ser complejo diferenciar entre ambas enfermedades. Te contamos cuáles son sus síntomas y qué signos te deben llevar de inmediato al médico.

Ambas son enfermedades producidas por virus, ambas causan síntomas fuertes en muchas personas, aun aquellas que se vacunaron. Sin embargo, estas enfermedades no son iguales. La influenza es producida por los virus de la familia Orthomyxoviridae. Aquellos del tipo A son los más peligrosos y son responsables de las pandemias, como la de AH1N1.

Por su parte, la covid es producida por el virus SARS-CoV-2, que no conocíamos hasta el año 2019. El consenso científico apunta a que se trata de un virus zoonótico, que saltó de un animal hacia los humanos. Los estragos que pueden causar ambas enfermedades a nivel global no requieren presentación: las pandemias de 1918 y de 2020 marcaron a millones de personas y se inscribieron en los libros de historia.

Los síntomas en común de la influenza y la covid

Los virus de la influenza y la covid son distintos, pero causan cuadros semejantes. Estas dos enfermedades comparten los siguientes síntomas, según explica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

Fiebre o escalofríos

Tos

Dificultad para respirar

Fatiga

Dolor de garganta

Mucosidad nasal o nariz tapada

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Algunos pacientes pueden presentar síntomas estomacales, como diarrea y vómito

¿Cuáles son las diferencias entre la covid y la influenza?

Hasta aquí, diferenciar entre ambas enfermedades se antoja difícil, especialmente si el paciente es uno. Sin embargo, hay dos signos que pueden ayudar a diferenciar entre una enfermedad y otra. En primer lugar, los síntomas de la influenza se desarrollan con mayor velocidad; pueden aparecer de uno a cuatro días después del contagio.

En cambio, según explica el IMSS, los síntomas de la covid suelen aparecer después de cinco días. Este dato puede ayudar a diferenciar entre ambas infecciones, si sabemos o tenemos una sospecha de dónde nos hemos contagiado.

Sin embargo, hay un síntoma aún más determinante: la covid suele causar pérdida del olfato. No pocos pacientes reportan una ausencia súbita de este sentido y no está relacionado con la congestión nasal, a diferencia de la influenza. Se puede comprobar el estado de nuestro olfato en casa oliendo granos de café o vinagre.

¿Cuándo debo acudir al médico si creo que tengo influenza o covid?

La respuesta no podría ser más categórica: en ambos casos, hay que acudir al médico ante los primeros síntomas. La atención temprana nos permitirá recuperarnos más cómodamente. Un profesional de la salud podrá dictaminar, por ejemplo, si corremos el riesgo de desarrollar una infección grave, especialmente si hay comorbilidades como la diabetes.

Recordemos que se acude al médico no por alarma sino por precaución. Generalmente, según explica el IMSS, las personas vacunadas superan los síntomas de influenza en un máximo de dos semanas. En el caso de la covid, algunas personas podrán tener un cuadro más prolongado.

Ahora bien, en ambas enfermedades se debe acudir de emergencia al hospital ante los siguientes síntomas, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés):

Dificultad para respirar

Dolor o presión persistentes en el pecho

Estado de confusión de aparición reciente

No poder despertarse o no poder permanecer despierto

Tono pálido, gris o azulado en labios, piel y uñas

EDG