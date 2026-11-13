Música y conciertos

¿Cuánto Dura el Concierto de Morat 2026? Hora de Inicio y Fin de Show en Palacio de los Deportes

La banda colombiana ofrece una serie de conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira "Ya Es Mañana World Tour 2026", conoce los detalles

Morat. Cuánto Dura su concierto en el Palacio de los Deportes.Morat está en México en medio de plena gira "Ya Es Mañana World Tour 2026". Sus próximas presentaciones serán 13, 14, 15 y 17 de noviembre 2026. Foto: Cuartoscuro.
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