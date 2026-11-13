¿Cuánto Dura el Concierto de Morat 2026? Hora de Inicio y Fin de Show en Palacio de los Deportes

El cuarteto bogotano Morat está de regreso en Ciudad de México para deleitar a sus fans con su gira "Ya es Mañana World Tour 2026" que les permitirá interpretar en el escenario del Palacio de los Deportes éxitos "A Donde Vamos", "Debí Suponerlo" y "No se Va", entre otros.

Si estas entre los afortunados que asistirán a alguna de las fechas restantes del tour en Ciudad de México, en N+ te adelantamos cuánto dura el concierto, así como la hora de inicio y fin del show.

Juan Pablo Izaza, Juan Pablo Villamil, y los hermanos Simón y Martín Vargas se unirán a sus fans el 13, 14 y 15 y 17 de noviembre de 2026 para corear desde el escenario las canciones que los han catapultado al éxito.

¿Cuánto dura el concierto de Morat en 2026?

Cada uno de los cuatro conciertos restantes de la gira Ya es Mañana (YEM World Tour) de Morat tendrá una duración aproximada de dos horas o dos horas y media, contemplando el encore.

De acuerdo con la boletera, la cita es a las 20:00 horas, aunque usualmente las puertas abren desde horas antes para que los asistentes ubiquen sus lugares.

La banda regresa luego de dos años de presentar su gira "Los Estadios: Antes de que Amanezca" en la que ofrecieron una serie de conciertos en el Estadio GNP en 2024.

Si aún estás en busca de boletos para el concierto, los precios oscilan entre los 2,907 y los 1,171, pesos según la sección que elijas.

Toma en cuenta que asientos cercanos al escenario pueden llegar a costar hasta 7,560 pesos.

¿A qué hora inicia y a qué hora termina el concierto de Morat?

Pese a que la boletera ha citado a los fans a las 8 de la noche, se prevé que el concierto inicie media hora más tarde, es decir alrededor de las 20:30 horas.

En caso de que decidas utilizar transporte público o por aplicación o vehículo particular para dirigirte al concierto, vale la pena que preveas el tránsito que podría generarse en camino al Palacio de los Deportes, así como al exterior del recinto.

Mientras que si optar por utilizar el Metro de Ciudad de México puedes bajar en la estación Velódromo de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Dado que durará aproximadamente dos horas, se prevé que el final del espectáculo sea hacia las 22:30 horas.