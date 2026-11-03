Concierto de Dimitri Vegas Bajo la Pirámide de Cholula, Puebla, Termina en Riña

Como parte de la primera edición del festival Domingo de Muertos 2026, el DJ internacional Dimitri Vegas llegó a San Pedro Cholula, Puebla; Su espectáculo fue inolvidable al tener a la Gran Pirámide de Cholula y el Santuario de la Virgen de los Remedios de fondo.

El evento se realizó este 1 de noviembre de 2026 en el Parque Soria, en donde miles de personas se reunieron para disfrutar de la música electrónica.

Además, este concierto tendría también una importante causa: ayudar a la Casa del Abue, ubicada en San Matías Cocoyotla; Los organizadores informaron que destinarían el equivalente al 30% del boletaje vendido a una aportación en especie para apoyar las necesidades y el equipamiento de este espacio dedicado a adultos mayores.

Esta primera visita de Dimitri Vegas trae también una importante derrama económica para San Pedro Cholula, por lo que sin duda fue uno de los eventos más importantes durante esta temporada de Día de Muertos 2026.

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Pero no todo fueron buenas noticias, pues la noche de música electrónica terminó entre golpes, empujones y gritos entre un grupo de asistentes.

Durante la presentación del DJ internacional Dimitri Vegas, varios jóvenes protagonizaron una pelea que quedó grabada en video.

En las imágenes se observa a distintas personas enfrentándose físicamente, mientras otros asistentes intentan alejarse para evitar resultar lesionados. Los primeros reportes señalan que algunos involucrados presuntamente estaban bajo los efectos del alcohol, lo que habría detonado las agresiones.

El incidente ocurrió durante el Festival Domingo de Muertos 2026, en el Parque Soria, mientras miles de personas disfrutaban de este evento.

Finalmente, al ser alertados, elementos de la Policía Municipal intervinieron para controlar la riña y separar a los participantes.

De manera preliminar se dio a conocer que no hubo personas lesionadas, sin embargo, las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar este tipo de altercados y controlar el consumo de bebidas alcohólicas en estos eventos familiares.

Con información de N+

MCS