Música y conciertos

Concierto de Dimitri Vegas Bajo la Pirámide de Cholula, Puebla, Termina en Riña

Un grupo de hombres pasaron de disfrutar este concierto internacional de música electrónica a los golpes en inmediaciones del Parque Soria

Dimitri Vegas concierto en la Gran Pirámide de San Pedro Cholula, Puebla.Dimitri Vegas en San Pedro Cholula, Puebla. Foto: Facebook La Ruta Mx | Victor Varela

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El concierto de Dimitri Vegas en Cholula terminó en riña. A pesar de la causa benéfica y el entorno espectacular, la noche se vio empañada por una pelea entre asistentes.

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