Cultura

Abren por Día de Muertos 2026 Altar de Cráneos en Pirámide de Cholula, Puebla

En este espacio de la zona arqueológica ubicada en el Pueblo Mágico se encuentran expuestos los restos óseos de un hombre y una mujer

Altar Cráneos Esculpidos Abierto Día de Muertos 2026 Zona Arqueológica Pirámide Cholula PueblaLa zona volverá a abrirse al público hasta 2027. Foto: N+

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La Pirámide de Cholula reveló su Altar de Cráneos Esculpidos para Día de Muertos 2026. Una experiencia única en Puebla.

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