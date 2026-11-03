Abren por Día de Muertos 2026 Altar de Cráneos en Pirámide de Cholula, Puebla

En la Zona Arqueológica de la Pirámide de Cholula se encuentra el Altar de Cráneos Esculpidos, mismo que fue abierto al público durante la temporada de Día de Muertos 2026.

De acuerdo con Alejandro, custodio de este sitio, esta estructura fue hallada y liberada hace aproximadamente 90 años, por los arqueólogos encargados de las exploraciones.

“No lo podemos ver actualmente pero en esta parte hay orificios donde se encontraron cráneos elaborados en barro y estucados”.

Además en la exposición del altar también se pueden observar restos óseos hallados en el lugar, el del hombre colocado de oriente a poniente y el de la mujer viendo hacia el norte que datan del siglo X.

“Los dientes presentan un fuerte desgaste o sea que fueron limados lo que hace que estén muy puntiagudos, en el caso de la mujer lo que se encontró es el malacate, una pieza de barro con orificio para hilar algodón”.

Junto con los cráneos esculpidos fueron halladas ollas, vasijas, silbatos y otros objetos que se cree, les pertenecían.

Este sitio, únicamente recibe a los visitantes en la temporada de Día de Muertos a fin de preservar este espacio arqueológico, por lo que volverá a abrir sus puertas en 2027.

Con información de Maribel Espinoza

GMAZ