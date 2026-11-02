Cultura

Conductor Adorna su Automóvil con un Bulto en Forma de Cuerpo Embolsado en Puebla

El accesorio alusivo a las fiestas de Halloween 2026 causó asombro en las calles de la capital

El accesorio alusivo a las fiestas causó asombro en las calles.El accesorio alusivo a las fiestas causó asombro en las calles. Foto: Los Titulares

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Un adorno de Halloween en Puebla causa revuelo: el auto circula con un bulto en forma de cuerpo envuelto en plástico.

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