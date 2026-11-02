El conductor de un automóvil fue captado circulando por las calles de la ciudad de Puebla con un bulto en la cajuela en forma de persona embolsada.

Automovilistas y quienes caminaban sobre la Diagonal Defensores de la República a la altura de la 46 poniente lo reportaron al número de emergencia 911.

Al acercarse, se podía observar que se trataba de un adorno alusivo a las fiestas de Halloween, sin embargo, a algunas personas les causó miedo y asombro.

En innumerables ocasiones, las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar este tipo de decoraciones, debido a que se puede interpretar como apología al delito y pueden ser sancionados.

Con información de N+

JAPR