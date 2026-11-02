Accidentes

Fuerte Incendio Moviliza Bomberos a la Isla de Angelópolis en Puebla

Durante la noche comenzó el siniestro en la zona comercial de bares; las llamas alcanzaron varios metros de altura

El siniestro dejó daños materiales severos en uno de los establecimientos.El siniestro dejó daños materiales severos en uno de los establecimientos. Foto: N+

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Fuego arrasa con casetas de comida en Isla de Angelópolis. Las llamas y humo impresionan fueron captados por testigos en la zona.

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