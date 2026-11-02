Fuerte Incendio Moviliza Bomberos a la Isla de Angelópolis en Puebla

En las primeras horas del día se reportó un fuerte incendio en la zona de estacionamiento de la plaza comercial Isla de Angelópolis, donde se encuentra una serie de casetas de venta de alimentos.

En videos compartidos en redes sociales, se aprecia que las llamas alcanzaron varios metros de altura, así como la columna de humo por ignición de sillas y mesas principalmente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Incendiaron Sillas y Mesas de Casetas de Comida en Angelópolis, Puebla

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos para sofocar el fuego, y realizar la remoción de escombros para evitar que el incendio se reiniciara.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las casetas de venta de comida en la zona de Angelópolis de Puebla.

Las personas solicitaron a la autoridad que haga revisiones para conocer cómo están las condiciones en las que laboran, ya que pueden poner en riesgo otros inmuebles.

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Por su parte la Secretaría de Gestión y Desarro procedió a la clausura del establecimiento ubicado en Osa Mayor de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, por falta de medidas de seguridad.

Con información de N+

JAPR